Проект «Партийная школа» от «Белой Руси» стартовал в БГУ
Понять роль партий в государственном строительстве. В БГУ стартовал проект «Белой Руси» под названием «Партийная школа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии главного политического события – единого дня голосования – участники пройдут обучающие курсы.
Слушателями стали 20 активистов – это сотрудники вуза и руководители столичных учреждений и организаций. Программа насыщенная: в ней 20 лекций. Специалисты расскажут об истории становления современной партийной системы Беларуси, социальной политике, идеологии, приемах работы с информацией. Также участников ждут дискуссии и семинары.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Знаковое событие – подготовка первых кадров, которые были бы сведущи, компетентны в области не просто партийного строительства, но и межличностной профессиональной коммуникации. Они приходятся на период, очень близкий к единому дню голосованию. Поэтому в какой-то мере это можно рассматривать как символ.
Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
В БГУ подошли по-особому к построению программы и хорошо совместили фундаментальное знание о политическом процессе с прикладными аспектами, которые направлены на понимание роли партии именно в текущем периоде политической жизни Республики Беларусь. Это хорошее сочетание, это такой сплав теории и практики. Я думаю, что работа курсов будет продуктивной и интересной.
Завершится обучение 2 февраля вручением сертификатов. Планируется, что образовательная программа станет постоянной.