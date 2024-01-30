Проект «Партийная школа» от «Белой Руси» стартовал в БГУ

Понять роль партий в государственном строительстве. В БГУ стартовал проект «Белой Руси» под названием «Партийная школа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии главного политического события – единого дня голосования – участники пройдут обучающие курсы.

Слушателями стали 20 активистов – это сотрудники вуза и руководители столичных учреждений и организаций. Программа насыщенная: в ней 20 лекций. Специалисты расскажут об истории становления современной партийной системы Беларуси, социальной политике, идеологии, приемах работы с информацией. Также участников ждут дискуссии и семинары.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Знаковое событие – подготовка первых кадров, которые были бы сведущи, компетентны в области не просто партийного строительства, но и межличностной профессиональной коммуникации. Они приходятся на период, очень близкий к единому дню голосованию. Поэтому в какой-то мере это можно рассматривать как символ.