Белорусские селекционеры вывели новые сорта яблок для производства сока

Белорусские селекционеры продолжают укреплять импортонезависимость страны: наши ученые вывели новые сорта яблок. Они подходят для производства соков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сорта плодовых культур, созданные в Институте плодоводства, относятся к категории новых промышленных и обладают высокой степенью устойчивости к болезням. Это позволяет отказаться от дополнительных обработок, а тем самым уменьшить себестоимость продукции.

Так, за сезон может быть достаточно 2-3 профилактических обработок вместо 20 и более. А это уже свидетельство более высокой экологичности. Большой спрос на высокоурожайные и светлоокрашенные сорта для производства сока. Кроме того что они гипоаллергенные, конечный продукт сохраняет первоначальный цвет. Также специалисты Института плодоводства разработали линейку сортов, которые могут храниться в обычной газовой среде вплоть до начала мая.