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Проект обновлённой Концепции нацбезопасности обсудили в Минске

11 октября 2023 06:45
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Новости Беларуси. Концепция национальной безопасности – фундамент для всех нормативных-правовых актов в области общественных отношений. Такое мнение озвучено во время обсуждения нововведений документа в Госкомитете судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект обновлённой Концепции нацбезопасности обсудили в Минске-1

Концепция подготовлена с учетом изменений геополитической обстановки. В документе прописаны меры реагирования на внешние вызовы и угрозы, направленные на сохранение суверенитета и независимости нашей страны.

Проект обновлённой Концепции нацбезопасности обсудили в Минске-4

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
Начиная от анализа внешнеполитической обстановки, внутриполитической, заканчивая всеми аспектами стратегических интересов, которые существуют на сегодня. Министерство юстиции обязано быть в курсе данных событий и обязано подготовить предложения по максимальной реализации Концепции.

Проект обновлённой Концепции нацбезопасности обсудили в Минске-7

Диалоговые площадки по обсуждению обновленной Концепции национальной безопасности продолжатся до конца года. Затем документ рассмотрят на Всебелорусском народном собрании.

# Национальная безопасность # общество # Сергей Хоменко # Фотофакт

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