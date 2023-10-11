Проект обновлённой Концепции нацбезопасности обсудили в Минске

Новости Беларуси. Концепция национальной безопасности – фундамент для всех нормативных-правовых актов в области общественных отношений. Такое мнение озвучено во время обсуждения нововведений документа в Госкомитете судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концепция подготовлена с учетом изменений геополитической обстановки. В документе прописаны меры реагирования на внешние вызовы и угрозы, направленные на сохранение суверенитета и независимости нашей страны.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Начиная от анализа внешнеполитической обстановки, внутриполитической, заканчивая всеми аспектами стратегических интересов, которые существуют на сегодня. Министерство юстиции обязано быть в курсе данных событий и обязано подготовить предложения по максимальной реализации Концепции.