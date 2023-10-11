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Депутаты рассмотрят законопроект «Об ответственном обращении с животными»

11 октября 2023 06:31
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Новости Беларуси. В эти дни обострения палестино-израильского конфликта, когда над планетой нависла угроза глобальной катастрофы, становится особенно очевидно, за что столько лет борется наш Президент. Единство, экономика, армия – очень важно сохранить то, что у нас есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты рассмотрят законопроект «Об ответственном обращении с животными»-1

На их укрепление и в целом на созидание направлена и работа парламентариев. Сегодня, 11 октября, состоится заседание X сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.

Депутаты рассмотрят законопроект «Об ответственном обращении с животными»-4

Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты «Об изменении законов» и «Об изменении кодексов». В частности это вопросы совершенствования работы органов прокуратуры, профилактики преступлений. Документы также касаются деятельности торгово-промышленной палаты и страховщиков, религиозных организаций. Законопроект «Об ответственном обращении с животными» будет представлен в первом чтении в авторской редакции. Работа над ним продолжалась полтора года. Нормативно-правовой акт призван урегулировать вопросы обращения с животными с акцентом на гуманное отношение к ним и повышение ответственности владельцев.

# Закон # общество # Фотофакт

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