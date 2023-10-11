Депутаты рассмотрят законопроект «Об ответственном обращении с животными»

Новости Беларуси. В эти дни обострения палестино-израильского конфликта, когда над планетой нависла угроза глобальной катастрофы, становится особенно очевидно, за что столько лет борется наш Президент. Единство, экономика, армия – очень важно сохранить то, что у нас есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На их укрепление и в целом на созидание направлена и работа парламентариев. Сегодня, 11 октября, состоится заседание X сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.