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Пережили 822 дня оккупации! История освобождения Витебской области глазами очевидцев

10 октября 2023 21:27
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Татьяна Сидоренко:
Холодные, как сердца немцев, ворота концлагеря Бабельсберг до сих пор стоят перед глазами бывшего малолетнего узника Леонида Савченко из Лиозно. Его семья попала в плен к фашистам, когда отца разоблачили в связях с подпольем. Леонид Федорович помнит, как асы Геринга с неба обстреливали военнопленных на тренировочных полигонах, где создавались декорации белорусских сел.

Пережили 822 дня оккупации! История освобождения Витебской области глазами очевидцев-1

Леонид Савченко, бывший малолетний узник концлагеря:
Пешком от Германии через Польшу по хорошему асфальту мимо. Нам не разрешали идти по асфальту, а по обочине. Кто с тележками, кто с велосипедами, кто с детьми – со всеми шли до границы с Беларуси. А когда подошли уже сюда, в Беларусь, уже подогнали теплушки. Отец сразу выкопал землянку около ручья в конце кладбища. Мы зиму там перезимовали, 9 человек на картошке – больше нечего есть.

Пережили 822 дня оккупации! История освобождения Витебской области глазами очевидцев-4

Татьяна Сидоренко:
Судьбу Леонида Савченко разделили тысячи его земляков. Забыть такое просто невозможно. Воспоминания о самых страшных событиях, как эхо, звучат всю жизнь. Практически с первых дней войны немцы оккупировали Лиозно. Оплаканная материнскими слезами земля, пропитанная кровью убитых солдат и мирных граждан, пережила 822 дня оккупации. Погиб каждый второй житель района.

Уже в первые дни войны поселок был на треть сожжен фашистами. Ну а после двухдневных боев за райцентр в октябре 1943 года в Лиозно осталась лишь каменная церковь. За время нацистского гнета без суда и следствия были расстреляны, сожжены и замучены тысячи женщин, детей и стариков. На территории района действовали и гетто, и концлагерь. Только на Адаменской горке фашисты уничтожили 1 700 человек. Лиозно был выгодным и сильнейшим в тактическом отношении рубежом обороны на подступах к Витебску.

Пережили 822 дня оккупации! История освобождения Витебской области глазами очевидцев-7

Защите областного центра немецко-фашистское командование уделяло огромное внимание, называя «щитом Прибалтики». Враги построили на этой территории укрепление, названное «Медвежьим валом». Сквозные траншеи, доты, пулеметные площадки. Гитлеровцы сконцентрировали все основные силы на Востоке. Оттуда и ожидалось наступление Красной армии. Командующий 39-й армией генерал-лейтенант Берзарин отдал приказ принять отвлекающие атаки с востока, а основные силы форсировали реку Мошна и обошли Лизно с севера и запада.

Пережили 822 дня оккупации! История освобождения Витебской области глазами очевидцев-10

8 октября в 6 часов утра части Красной армии пошли в наступление. Внезапное появление танков со стороны болота вынудило гитлеровцев сначала бежать, но через некоторое время оккупанты пришли в себя и начали оказывать сопротивление. По Лиозно без остановки била дальнобойная артиллерия противника. Врагу не удалось закрепиться и остановить наступательный прорыв советских воинов.

Пережили 822 дня оккупации! История освобождения Витебской области глазами очевидцев-13

Светлана Солодкова, научный сотрудник Лиозненского военно-исторического музея:
Наша лиозненская земля стонала. Диорама отражает как раз тот момент, когда наши танки подошли к центру Лиозно, к Свято-Вознесенской церкви. И младший лейтенант Кирилл Канышков водрузил красное победное Знамя на куполе церкви, оповещающее о том, что началось освобождение не только нашего Лиозно, но и вообще всей Витебщины. И за это он был награжден медалью «За отвагу». После тяжелых кровопролитных боев 10 октября наше Лиозно было освобождено от немецко-фашистских захватчиков. И верховный гГлавнокомандующий Иосиф Сталин приказал дать в Москве залп из 20 салютов.

Пережили 822 дня оккупации! История освобождения Витебской области глазами очевидцев-16

Татьяна Сидоренко:
10 октября Лиозно был освобожден. В этот же день наши войска продвинулись вперед на Гомельском направлении и заняли город Добруш, несколько других населенных пунктов. К границе Добрушского района Красная армия подошла 26 сентября. До города было всего 25 километров. Но чтобы их преодолеть, бойцам понадобилось две недели. Многие перед приходом Красной армии оставались в лесах и болотах. Жизнь в оккупации для сельчан была сравнима с кошмаром. За помощь партизанам и подпольщикам фашисты мстили всей деревне, устраивая массовые расправы. Чтобы деморализовать людей, нацисты распускали ложные слухи, разбрасывали листовки о своих мнимых военных победах. Но белорусы продолжали верить в освобождение и ждали приход Красной армии.

Пережили 822 дня оккупации! История освобождения Витебской области глазами очевидцев-19

Анастасия Бобровничая, жительница Добруша:
Мы уже понимали, что это уже немцы начинают отступать. Мы все вышли из деревни на болото и наблюдали. Я в канаве сидела и уснула, а меня уже разбудила моя сестра. Сказала, вставай, уже наши пришли. Конечно, это была большая радость. Мы повыходили из этих окопов, повылазили, встречали своих.

Пережили 822 дня оккупации! История освобождения Витебской области глазами очевидцев-22

Татьяна Сидоренко:
10 октября 1943 года шел 841-й день войны. До освобождения Минска оставалось 268 суток. А в тихом старинном городке Добруше на период дальнейшего осеннего наступления Красной армии разместился штаб Белорусского фронта, которым командовал Константин Рокоссовский. Советские войны готовились к полному освобождению Беларуси.

# Великая Отечественная война # общество # Татьяна Сидоренко # Фотофакт

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