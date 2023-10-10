Пережили 822 дня оккупации! История освобождения Витебской области глазами очевидцев

Татьяна Сидоренко:

Холодные, как сердца немцев, ворота концлагеря Бабельсберг до сих пор стоят перед глазами бывшего малолетнего узника Леонида Савченко из Лиозно. Его семья попала в плен к фашистам, когда отца разоблачили в связях с подпольем. Леонид Федорович помнит, как асы Геринга с неба обстреливали военнопленных на тренировочных полигонах, где создавались декорации белорусских сел.

Леонид Савченко, бывший малолетний узник концлагеря:

Пешком от Германии через Польшу по хорошему асфальту мимо. Нам не разрешали идти по асфальту, а по обочине. Кто с тележками, кто с велосипедами, кто с детьми – со всеми шли до границы с Беларуси. А когда подошли уже сюда, в Беларусь, уже подогнали теплушки. Отец сразу выкопал землянку около ручья в конце кладбища. Мы зиму там перезимовали, 9 человек на картошке – больше нечего есть.

Татьяна Сидоренко:

Судьбу Леонида Савченко разделили тысячи его земляков. Забыть такое просто невозможно. Воспоминания о самых страшных событиях, как эхо, звучат всю жизнь. Практически с первых дней войны немцы оккупировали Лиозно. Оплаканная материнскими слезами земля, пропитанная кровью убитых солдат и мирных граждан, пережила 822 дня оккупации. Погиб каждый второй житель района. Уже в первые дни войны поселок был на треть сожжен фашистами. Ну а после двухдневных боев за райцентр в октябре 1943 года в Лиозно осталась лишь каменная церковь. За время нацистского гнета без суда и следствия были расстреляны, сожжены и замучены тысячи женщин, детей и стариков. На территории района действовали и гетто, и концлагерь. Только на Адаменской горке фашисты уничтожили 1 700 человек. Лиозно был выгодным и сильнейшим в тактическом отношении рубежом обороны на подступах к Витебску.

Защите областного центра немецко-фашистское командование уделяло огромное внимание, называя «щитом Прибалтики». Враги построили на этой территории укрепление, названное «Медвежьим валом». Сквозные траншеи, доты, пулеметные площадки. Гитлеровцы сконцентрировали все основные силы на Востоке. Оттуда и ожидалось наступление Красной армии. Командующий 39-й армией генерал-лейтенант Берзарин отдал приказ принять отвлекающие атаки с востока, а основные силы форсировали реку Мошна и обошли Лизно с севера и запада.

8 октября в 6 часов утра части Красной армии пошли в наступление. Внезапное появление танков со стороны болота вынудило гитлеровцев сначала бежать, но через некоторое время оккупанты пришли в себя и начали оказывать сопротивление. По Лиозно без остановки била дальнобойная артиллерия противника. Врагу не удалось закрепиться и остановить наступательный прорыв советских воинов.

Светлана Солодкова, научный сотрудник Лиозненского военно-исторического музея:

Наша лиозненская земля стонала. Диорама отражает как раз тот момент, когда наши танки подошли к центру Лиозно, к Свято-Вознесенской церкви. И младший лейтенант Кирилл Канышков водрузил красное победное Знамя на куполе церкви, оповещающее о том, что началось освобождение не только нашего Лиозно, но и вообще всей Витебщины. И за это он был награжден медалью «За отвагу». После тяжелых кровопролитных боев 10 октября наше Лиозно было освобождено от немецко-фашистских захватчиков. И верховный гГлавнокомандующий Иосиф Сталин приказал дать в Москве залп из 20 салютов.

Татьяна Сидоренко:

10 октября Лиозно был освобожден. В этот же день наши войска продвинулись вперед на Гомельском направлении и заняли город Добруш, несколько других населенных пунктов. К границе Добрушского района Красная армия подошла 26 сентября. До города было всего 25 километров. Но чтобы их преодолеть, бойцам понадобилось две недели. Многие перед приходом Красной армии оставались в лесах и болотах. Жизнь в оккупации для сельчан была сравнима с кошмаром. За помощь партизанам и подпольщикам фашисты мстили всей деревне, устраивая массовые расправы. Чтобы деморализовать людей, нацисты распускали ложные слухи, разбрасывали листовки о своих мнимых военных победах. Но белорусы продолжали верить в освобождение и ждали приход Красной армии.

Анастасия Бобровничая, жительница Добруша:

Мы уже понимали, что это уже немцы начинают отступать. Мы все вышли из деревни на болото и наблюдали. Я в канаве сидела и уснула, а меня уже разбудила моя сестра. Сказала, вставай, уже наши пришли. Конечно, это была большая радость. Мы повыходили из этих окопов, повылазили, встречали своих.