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Наталья Кочанова выслушает предложения по вопросам семейной политики

11 октября 2023 06:17
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Новости Беларуси. Обо всем, что волнует любую ячейку белорусского общества. Жилье, семейный капитал, бесплатное питание в детском саду и школе. Если есть какие-либо вопросы на эту тему, их можно адресовать сенаторам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова выслушает предложения по вопросам семейной политики-1

Они сегодня, 11 октября, на прямой телефонной связи. Номера опубликованы на сайте Совета Республики для каждого региона страны. Обратиться можно с 16 до 18 часов. В Минске выслушать предложения по вопросам семейной политики готова председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Дети – самая большая радость, главный проект в жизни каждой семьи. Чтобы следующие за нами поколения прирастали, а значит, крепко держали суверенитет в своих руках и гарантированно жили в мире и созидании – наша общая цель.

# Гендерная политика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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