Александр Турчин на открытии воркаут-площадки: для агрогородка Лошница, я уверен, это событие

Новости Беларуси. Современную площадку открыли в агрогородке Лошница Борисовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она разместилась на территории местной гимназии и стала частью проекта «Спорт для всех» при поддержке Президентского спортивного клуба.

На площадке есть современные снаряды для занятий воркаутом, установлен комплекс Urbanball. Особое внимание уделили безопасности: площадка для активных игр с ограждением, сделано мягкое покрытие.

Первыми ее оценили профессионалы. Во время открытия прошли показательные выступления на турниках и мастер-классы. Дмитрий Лукашенко: на проспекте Победителей появится 4 площадки для стритбола

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Для агрогородка Лошница, я уверен, это событие. И это событие останется в памяти надолго, как и сама площадка, на которой будут наши дети (и не только дети) заниматься спортом. Мы для себя приняли решение в области максимально двигаться в такие небольшие пункты, небольшие райцентры, чтобы люди себя чувствовали ничем не хуже, чем жители крупных городов.

Евгений Лысковец, ученик Лошницкой гимназии:

Здесь очень много разного – от брусьев до турников и всяких других элементов. Сразу я обратил внимание на приятный цвет, он не бросается в глаза и не слишком яркий. И покрытие очень мягкое.