Александр Турчин на открытии воркаут-площадки: для агрогородка Лошница, я уверен, это событие

Новости Беларуси. Современную площадку открыли в агрогородке Лошница Борисовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Современную площадку открыли в агрогородке Лошница Борисовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она разместилась на территории местной гимназии и стала частью проекта «Спорт для всех» при поддержке Президентского спортивного клуба.
На площадке есть современные снаряды для занятий воркаутом, установлен комплекс Urbanball. Особое внимание уделили безопасности: площадка для активных игр с ограждением, сделано мягкое покрытие.
Первыми ее оценили профессионалы. Во время открытия прошли показательные выступления на турниках и мастер-классы.
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Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Для агрогородка Лошница, я уверен, это событие. И это событие останется в памяти надолго, как и сама площадка, на которой будут наши дети (и не только дети) заниматься спортом. Мы для себя приняли решение в области максимально двигаться в такие небольшие пункты, небольшие райцентры, чтобы люди себя чувствовали ничем не хуже, чем жители крупных городов.
Евгений Лысковец, ученик Лошницкой гимназии:
Здесь очень много разного – от брусьев до турников и всяких других элементов. Сразу я обратил внимание на приятный цвет, он не бросается в глаза и не слишком яркий. И покрытие очень мягкое.
Благоустройство площадки продолжится: здесь появятся скамейки и отдельная зеленая зона. Думают также над открытием футбольного поля, территория позволяет. К слову, такие спортивные площадки будут появляться и дальше по всей стране. Следующий объект откроют в Сморгони. Строительство уже начали.