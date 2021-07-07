Дмитрий Лукашенко: на проспекте Победителей появится 4 площадки для стритбола

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Проект «Спорт для всех» – это не только строительство площадок для воркаута, это и для других видов спорта. Совсем скоро мы совместно с Белорусской федерацией баскетбола открываем четыре площадки для занятия стритболом. Это будет организовано все на проспекте Победителей.