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Дмитрий Лукашенко: на проспекте Победителей появится 4 площадки для стритбола

07 июля 2021 14:43
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Новости Беларуси. Современную площадку открыли в агрогородке Лошница Борисовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На открытии присутствовал Дмитрий Лукашенко.

Дмитрий Лукашенко: на проспекте Победителей появится 4 площадки для стритбола-1

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:
Проект «Спорт для всех» – это не только строительство площадок для воркаута, это и для других видов спорта. Совсем скоро мы совместно с Белорусской федерацией баскетбола открываем четыре площадки для занятия стритболом. Это будет организовано все на проспекте Победителей.

# Государственная политика в области спорта # общество # Дмитрий Лукашенко # Фотофакт

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