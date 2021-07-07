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В центре Минска 10 июля ограничат движение транспорта. Какие участки будут перекрыты?

07 июля 2021 14:53
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Новости Беларуси. 10 июля в столице масштабно отметят 85-летие со Дня образования Госавтоинспекции. На время праздника «День открытых дорог» в центре города ограничат движение, а общественный транспорт изменит маршруты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В центре Минска 10 июля ограничат движение транспорта. Какие участки будут перекрыты?-1

Так, проспект Победителей на участке от проспекта Независимости до проспекта Машерова будет закрыт для движения всех видов транспорта с 14:30 до окончания праздничных мероприятий – ориентировочно до 18:00. Участок в районе Дворца спорта автобусы вынуждены будут объезжать.

Изменения затронут самые популярные автобусные маршруты № 1, 69, 73, а также 29, 44, 136 и 163.

Более подробную информацию ищите на сайте «Столичного транспорта и связи».

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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