В центре Минска 10 июля ограничат движение транспорта. Какие участки будут перекрыты?

Новости Беларуси. 10 июля в столице масштабно отметят 85-летие со Дня образования Госавтоинспекции. На время праздника «День открытых дорог» в центре города ограничат движение, а общественный транспорт изменит маршруты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, проспект Победителей на участке от проспекта Независимости до проспекта Машерова будет закрыт для движения всех видов транспорта с 14:30 до окончания праздничных мероприятий – ориентировочно до 18:00. Участок в районе Дворца спорта автобусы вынуждены будут объезжать.

Изменения затронут самые популярные автобусные маршруты № 1, 69, 73, а также 29, 44, 136 и 163.