Проект «Минская смена – 2024» подвёл итоги. Рассказываем об инновационных работах участников

«Минская смена – 2024». Такой замечательный проект подводит итоги. Проект, который нацелен на то, чтобы выяснить, что думают молодые люди о том, как можно улучшить нашу жизнь. Об этом поговорили с гостями.

Егор Подоляк, главный специалист отдела общественно-массовой работы и молодежной политики Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

«Минская смена» – это проект про амбициозных молодых людей. Сегодня этот проект реализуется уже не первый год в Минске. У молодежи он приобрел особый статус, особое впечатление, которое производит на них. «Минская смена» – это те проекты и идеи молодых людей, которые хотят воплотить их в реальность. В декабре 2023 года мы дали старт новому сезону «Минская смена», зарегистрировалось в этом проекте около 800 молодых людей. Проекты и их идеи были разноплановые. По результатам отбора было определено около 400 молодых людей, которые примут участие в проекте. Определились и те, кто приняли участие в финале и подведении итогов.

Мы сделали выставку-презентацию проектов наших участников, около 100 проектов, около 150 молодых людей, которые дошли до финала. Для меня самое практико-ориентированное направление – это направление здравоохранения. Победили в нем две девушки, студентки БГУИР, с проектом VR-очки с программным обеспечением по восстановлению после инсульта.