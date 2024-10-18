В Гродно проводят тактильные экскурсии для незрячих и слабовидящих людей. Проект работников Централизованной библиотечной системы пользуется популярностью. Маршрут активно пополняется, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь у инвалидов по зрению есть возможность побывать на экскурсии в единственной в Беларуси действующей лютеранской церкви. Проект позволяет незрячим и слабовидящим людям ближе познакомиться с историей города и его архитектурой. На экскурсии приглашают читателей специальной библиотеки.

Раиса Ланевская, библиотекарь специальной библиотеки для инвалидов по зрению Централизованной библиотечной системы Гродно:

Мы проводим экскурсии под таким общим названием «Архитектура в формате тифло». Это значит архитектура для людей, которые не видят. Мы посетили два костела, мы были в нашей Калужской церкви.

Владимир Татарников, пастор Лютеранской церкви Святого Иоанна:

Здесь нужно каждую деталь описать, чтобы донести сегодняшним слушателям, которые к нам пришли на экскурсию. Досконально каждый элемент рассказать, описать, чтобы людям понравилось. Форму архитектурных сооружений незрячим и слабовидящим людям помогают представить тактильные пособия. Их разработали специально для этого проекта.