Алёна Дзиодзина: «план Зеленского» уже обозначили как попытки развязать Третью мировую войну
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
17 октября Владимир Зеленский представил в Брюсселе так называемый «план победы». Однако кого и над кем — непонятно. Ведь содержание тех пяти пунктов, из которых состоит предложенная им стратегия, скорее расширяет количество стран-участниц в военном конфликте и усложняет его, продлевая на годы.
Так, например, первый пункт предлагает странам Европы принять Украину в НАТО прямо сейчас, не дожидаясь времен, когда бы Украина зажила мирно. И уже один только этот тезис объясняет, почему к его предложению страны Европы отнеслись достаточно холодно. Ведь согласно пятой статье принятого Устава НАТО, когда одно из тех государств, что является членом Альянса, «становится жертвой вооруженного нападения» от другой страны, то все остальные государства Альянса автоматически будут воспринимать это действие как вооруженное нападение и на весь союз. После чего предполагаются «необходимые меры, помогающие отразить внешнее нападение» и вернуть безопасность в Альянс.
Теоретически способы самообороны хоть и допускают выбор каждым государством индивидуальной формы участия, однако фактически пятый пункт допускает применение вооруженных сил. Проще говоря, принятие воюющей Украины в НАТО означает для стран-участниц войну, в которой они становятся не косвенными участниками событий где-то на чужой территории, а начинают воевать напрямую.
Алена Дзиодзина:
Стоит ли удивляться тому, что ни Франция, ни Германия, ни та же Польша или страны Прибалтики не желали бы становиться «второй Украиной» и разворачивать войны на собственных территориях. Потому не мудрено, что озвученный «план Зеленского» был воспринят достаточно сдержанно, генеральный секретарь НАТО в лице Марка Рютте обнародовал в принципе ту позицию, с которой согласны и остальные, кто входит в Альянс: Украину в НАТО, конечно, возьмут, но когда-нибудь.
«В этом плане много аспектов, много политических и военных вопросов, которые нам действительно нужно обсудить с украинцами, чтобы понять, что за планом стоит, чтобы увидеть, что мы можем сделать, а что нет», – заявил Марк Рютте в общении с журналистами. Тем более, что второй пункт «плана Зеленского» допускает возможность использовать западное оружие для нанесения дальних ударов вглубь по России. И это снова на самом деле означает более мрачную перспективу для стран Североатлантического альянса. Ведь задумка украинского президента по факту допускает еще более агрессивно-провокативное поведение в этом военном конфликте. Таким образом, сопоставляя тезисы украинского президента в Брюсселе и некоторые пункты устава НАТО, становятся понятны причины, согласно которым «план Зеленского» уже обозначили как попытки развязать Третью мировую войну на глобусе.