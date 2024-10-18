Алёна Дзиодзина: «план Зеленского» уже обозначили как попытки развязать Третью мировую войну

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

17 октября Владимир Зеленский представил в Брюсселе так называемый «план победы». Однако кого и над кем — непонятно. Ведь содержание тех пяти пунктов, из которых состоит предложенная им стратегия, скорее расширяет количество стран-участниц в военном конфликте и усложняет его, продлевая на годы.

Так, например, первый пункт предлагает странам Европы принять Украину в НАТО прямо сейчас, не дожидаясь времен, когда бы Украина зажила мирно. И уже один только этот тезис объясняет, почему к его предложению страны Европы отнеслись достаточно холодно. Ведь согласно пятой статье принятого Устава НАТО, когда одно из тех государств, что является членом Альянса, «становится жертвой вооруженного нападения» от другой страны, то все остальные государства Альянса автоматически будут воспринимать это действие как вооруженное нападение и на весь союз. После чего предполагаются «необходимые меры, помогающие отразить внешнее нападение» и вернуть безопасность в Альянс.

Теоретически способы самообороны хоть и допускают выбор каждым государством индивидуальной формы участия, однако фактически пятый пункт допускает применение вооруженных сил. Проще говоря, принятие воюющей Украины в НАТО означает для стран-участниц войну, в которой они становятся не косвенными участниками событий где-то на чужой территории, а начинают воевать напрямую.