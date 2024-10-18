Показательные выступления и авиационные полёты. Минскому аэроклубу ДОСААФ исполнится 90 лет

Люди, которые поднимают машины в небо. Про атлантов и послушные им самолеты, а также о том, где начинается авиационное искусство, поговорили с гостем.
В студии «Нового утра» Павел Бора, парашютист, воздушный оператор Минского аэроклуба ДОСААФ.
Александр Меженный, ведущий:
Сегодня 90 лет аэроклубу ДОСААФ, большое количество мероприятий запланировано. Почему небо зовет?
Павел Бора, парашютист, воздушный оператор Минского аэроклуба ДОСААФ:
Небо – это такая субстанция, которая все время манит. Сейчас, когда осенний период, плохая погода, мы начинаем чувствовать нервозность. А потом мы понимаем, что прыжков не было.
Юлия Самусенко, ведущая:
Какая программа мероприятий запланирована на празднике?
Павел Бора:
Это все пройдет 19 октября, начало в 12:00. У нас планируется открытие самого большого музея авиационной техники, это пройдет в Липках. Представлены более 30 авиационных экспонатов, в 10 из которых можно будет посидеть внутри. У нас также есть мотор от самолета, на котором летал сам Гагарин. Отдельный небольшой блок посвящен космонавтике, есть и детская игровая территория, веревочный городок, кафе с названием «Гагарин». Фишка – показательные выступления и авиационные полеты.
Подробности в видео.