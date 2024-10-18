Показательные выступления и авиационные полёты. Минскому аэроклубу ДОСААФ исполнится 90 лет

Люди, которые поднимают машины в небо. Про атлантов и послушные им самолеты, а также о том, где начинается авиационное искусство, поговорили с гостем.

В студии «Нового утра» Павел Бора, парашютист, воздушный оператор Минского аэроклуба ДОСААФ.

Александр Меженный, ведущий:

Сегодня 90 лет аэроклубу ДОСААФ, большое количество мероприятий запланировано. Почему небо зовет?