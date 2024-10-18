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Показательные выступления и авиационные полёты. Минскому аэроклубу ДОСААФ исполнится 90 лет

18 октября 2024 08:49
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Люди, которые поднимают машины в небо. Про атлантов и послушные им самолеты, а также о том, где начинается авиационное искусство, поговорили с гостем.

В студии «Нового утра» Павел Бора, парашютист, воздушный оператор Минского аэроклуба ДОСААФ.

Александр Меженный, ведущий:
Сегодня 90 лет аэроклубу ДОСААФ, большое количество мероприятий запланировано. Почему небо зовет?

Показательные выступления и авиационные полёты. Минскому аэроклубу ДОСААФ исполнится 90 лет-2

Павел Бора, парашютист, воздушный оператор Минского аэроклуба ДОСААФ:
Небо – это такая субстанция, которая все время манит. Сейчас, когда осенний период, плохая погода, мы начинаем чувствовать нервозность. А потом мы понимаем, что прыжков не было.

Юлия Самусенко, ведущая:
Какая программа мероприятий запланирована на празднике?

Павел Бора:
Это все пройдет 19 октября, начало в 12:00. У нас планируется открытие самого большого музея авиационной техники, это пройдет в Липках. Представлены более 30 авиационных экспонатов, в 10 из которых можно будет посидеть внутри. У нас также есть мотор от самолета, на котором летал сам Гагарин. Отдельный небольшой блок посвящен космонавтике, есть и детская игровая территория, веревочный городок, кафе с названием «Гагарин». Фишка – показательные выступления и авиационные полеты.

Подробности в видео.

# ДОСААФ в Беларуси # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Александр Меженный

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