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«Уникальный талант, высокое мастерство». Александр Лукашенко поздравил Михаила Турецкого с 60-летием

12 апреля 2022 08:35
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Создатель творческих коллективов «Хор Турецкого» и SOPRANO Народный артист России Михаил Турецкий принимает 12 апреля поздравления. Ему исполнилось 60 лет. Теплые слова юбиляру направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Уникальный талант, высокое мастерство». Александр Лукашенко поздравил Михаила Турецкого с 60-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Уникальный талант, высокое мастерство и поразительная энергетика позволили вам добиться успеха и завоевать сердца миллионов преданных поклонников. На белорусской земле, родине ваших предков, всегда с нетерпением ждут встречи с любимым артистом.  

«Уникальный талант, высокое мастерство». Александр Лукашенко поздравил Михаила Турецкого с 60-летием-4

В Беларуси творчество Михаила Турецкого знают и любят многие. Созданные им музыкальные коллективы частые гости в нашей стране. Кстати, корни артиста именно в Беларуси. Потому и отношение особенное. В 2021 году «Хор Турецкого» дал несколько ярких концертов. Они были посвящены празднованию знаковых для нашего государства дат – Дня всенародной памяти и скорби жертв Великой Отечественной и Дня Независимости Беларуси.

# Юбилеи # общество # Александр Лукашенко # Михаил Турецкий # Фотофакт

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