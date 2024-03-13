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В Беларуси продолжается проверка боеготовности соединений и воинских частей

13 марта 2024 08:12
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В Вооруженных силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжается проверка боеготовности соединений и воинских частей-1

Как информирует Министерство обороны, подразделения уже завершили погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступили к совершению марша. Он пройдет комбинированным способом в назначенные районы. Ранее во время смотра оценили готовность личного состава и состояние вооружения, военной и специальной техники.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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