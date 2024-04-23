Беларусь организует отдых для более чем 400 детей из дружественных стран

Более 400 ребят из Египта, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Сирии и Узбекистана отдохнут в этом году в Беларуси. Распоряжение о выделении финансирования на эти цели подписал накануне Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежных гостей примет образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Ребята пройдут медобследования и санаторно-курортное лечение. Кроме того, для них организуют культурно-развлекательную программу с посещением мероприятий, экскурсиями по знаковым историческим объектам. При этом Минском маршрут не ограничится. Дети смогут посетить и достопримечательности в регионах.

Стоит отметить, что Беларусь радушно принимает маленьких гостей из дружественных государств вот уже на протяжении 7 лет. Здесь ребята отдыхают, поправляют здоровье, знакомятся с культурой и обычаями нашей страны. Это способствует укреплению сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере, популяризации туристического потенциала Беларуси, а также продвижению ее позитивного имиджа в международных отношениях.