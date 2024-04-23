Отправка призывников на срочную военную службу начинается в Беларуси

23 апреля начинается отправка граждан Беларуси, призванных на срочную военную службу, в соединения и воинские части Вооруженных Сил, внутренних войск МВД, органов пограничной службы и государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первый день в войска прибудет около тысячи призывников. Они пополнят ряды сил специальных операций, 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов и Минской военной комендатуры. Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в апреле – мае в Беларуси планируется направить около 10 тысяч человек. Этот год в белорусской армии является Годом полевой выучки. Приоритетное внимание боевой подготовке подразделений.