Прямой эфир

Отправка призывников на срочную военную службу начинается в Беларуси

23 апреля 2024 06:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

23 апреля начинается отправка граждан Беларуси, призванных на срочную военную службу, в соединения и воинские части Вооруженных Сил, внутренних войск МВД, органов пограничной службы и государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отправка призывников на срочную военную службу начинается в Беларуси-1

В первый день в войска прибудет около тысячи призывников. Они пополнят ряды сил специальных операций, 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов и Минской военной комендатуры. Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в апреле – мае в Беларуси планируется направить около 10 тысяч человек. Этот год в белорусской армии является Годом полевой выучки. Приоритетное внимание боевой подготовке подразделений.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский опыт преодоления последствий Чернобыля востребован во всем мире
23 апреля 2024 06:45

Белорусский опыт преодоления последствий Чернобыля востребован во всем мире

Особый взгляд на мир – выставку рисунков детей с аутизмом представили в Гродно
23 апреля 2024 06:30

Особый взгляд на мир – выставку рисунков детей с аутизмом представили в Гродно

Международный медицинский форум начинает свою работу в Минске
23 апреля 2024 06:15

Международный медицинский форум начинает свою работу в Минске

Дзермант: недруги будут критиковать ВНС и обвинять в недемократичности – они потеряли право на это
22 апреля 2024 20:32

Дзермант: недруги будут критиковать ВНС и обвинять в недемократичности – они потеряли право на это

«Может позавидовать хороший санаторий». Как развиваются пансионаты для пожилых людей в Минске?
22 апреля 2024 19:34

«Может позавидовать хороший санаторий». Как развиваются пансионаты для пожилых людей в Минске?

Кочанова: законы должны быть эффективными и своевременными, а работа парламента – заметной
22 апреля 2024 19:26

Кочанова: законы должны быть эффективными и своевременными, а работа парламента – заметной

БГТУ и Московский авиационный институт начнут совместную подготовку кадров в сфере БПЛА
22 апреля 2024 19:08

БГТУ и Московский авиационный институт начнут совместную подготовку кадров в сфере БПЛА

Кто в Беларуси может оформить доставку пенсии на дом?
22 апреля 2024 19:02

Кто в Беларуси может оформить доставку пенсии на дом?

В Минске 370 ветеранов Великой Отечественной войны. Кому положены выплаты ко Дню Победы?
22 апреля 2024 18:50

В Минске 370 ветеранов Великой Отечественной войны. Кому положены выплаты ко Дню Победы?

Сплав молодости и опыта. Разбираемся, кто будет представлять страну на VII ВНС
22 апреля 2024 18:49

Сплав молодости и опыта. Разбираемся, кто будет представлять страну на VII ВНС

Лукашенко – назначенцам: время выбрало нас, поэтому нам надо выстоять, чтобы удержать страну
22 апреля 2024 18:44

Лукашенко – назначенцам: время выбрало нас, поэтому нам надо выстоять, чтобы удержать страну

Как Беларусь защищает свои рубежи и почему Запад так хочет втянуть нас в войну? Мнения экспертов
22 апреля 2024 18:35

Как Беларусь защищает свои рубежи и почему Запад так хочет втянуть нас в войну? Мнения экспертов