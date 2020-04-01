Что грозит, если не оплатить автоналог и не пройти техосмотр

Более половины автовладельцев по всей стране не проходят обязательный технический осмотр своих транспортных средств, чтобы не платить привязанный к нему дорожный сбор. Этот вид налогообложения создан для того, чтобы содержать белорусские трассы в хорошем состоянии. Сумма к оплате колеблется в широком диапазоне и зависит от множества факторов. Причем ставки для физических и юридических лиц тоже разнятся. Александр Костюкевич, юрист:

Легковое транспортное средство до полутора тонн – это три базовые величины, от полутора до двух тонн – это шесть базовых величин, от двух до трех тонн – восемь базовых величин, более трех тонн – одиннадцать базовых. Для юридических лиц – на 2-3 базовые дороже.

Автолюбители все чаще задаются вопросом о том, какая ответственность предусмотрена за неуплату дорожного сбора. Есть вероятность заработать штраф за отсутствие техосмотра. Александр Костюкевич:

Можем быть привлечены к административной ответственности по статье 18.12 по пункту 5 и 9, соответственно. Если первый раз, то от 1 до 3 базовых величин, если повторно в течение года, то от 2 до 5 базовых величин.

Отдельным категориям гражданам полагаются финансовые привилегии. Александр Костюкевич:

Льготы в размере 50% есть для ветеранов ВОВ и для инвалидов 1 и 2 группы, но при условии, что они могут управлять транспортным средством и у них есть медицинская справка. Также есть льготы 50% для транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов.

Полностью от уплаты сбора освобождаются автомобили экстренных и социальных служб. Впрочем, в этом году автомобилистов ожидает ряд новшеств. Правительством подготовлен проект указа, в котором дорожный сбор отвяжут от прохождения техосмотра.

Александр Костюкевич:

Будет возможность оплачивать его не за целый год, а помесячно. Также будет предусмотрена скидка 20%, если автовладелец изъявит желание уплатить за целый год. Если будет установлен факт в течение календарного месяца управления транспортным средством без уплаты сбора, то будет взыскиваться двойная сумма сбора.