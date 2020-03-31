Чем занять детей дома? Рассказываем, как работает проект для школьников «Клёвые каникулы»
Новости Беларуси. Школьникам предлагают провести каникулы онлайн. Необычный проект запустили в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посадить растение, составить собственный плейлист, сделать уборку или пижамную вечеринку. Таким образом, дети остаются дома, но при этом не скучают.
Кто курирует проект и как стать его участником, расскажет Ирина Недобоева.
Посадить растение, составить собственный плейлист, сделать уборку и организовать пижамную вечеринку. Целую неделю провести в безопасности, но при этом нескучно и с пользой. Такая возможность появилась у каждого белорусского школьника во время весенних каникул.
Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы и для школьников. Родители стараются прислушиваться к рекомендациям и сводят к минимуму посещение детьми людных мест.
Перспектива просидеть дома всю неделю, признаются Кристина и Полина Телепнёвы, была совсем не радужной. А потому, узнав об онлайн-проекте «Клёвые каникулы», чек-лист с заданиями юные могилевчанки высматривали в соцсетях уже с утра.
Полина Телепнёва, жительница Могилева:
Польза, я сегодня научилась садить огурцы. Вечером мы будем смотреть военный фильм. Но вот уборка, если честно, мне совсем не нравится.
Убавилось хлопот на тему «чем занять ребенка» и у родителей. Дети дома, дети при деле.
Ольга Телепнёва, жительница Могилева:
Дети дома занимаются делом. Мы знаем, контролируем. Мы видим, какие планы составляют. Мы уже можем прийти и посмотреть, чем они занимались. Здорово, конечно, что появился такой проект. Детям очень интересно.
Ирина Недобоева, корреспондент:
После каждого выполненного задания ребятам нужно заселфиться на его фоне. Выложить фотку на своей странице в социальных сетях. И поставить #клёвые каникулы.
Организаторы позаботились, чтобы проект был интересен школьникам разных возрастов. Чек-лист с заданиями разместили на официальных страничках БРСМ. Для каждого – расширенный лайфхак.
Каждый день новая тема и новые задания. Чем дальше, тем интереснее. Ребят привлекает возможность провести нескучно каникулярное время и еще посоперничать в дружеском поединке.