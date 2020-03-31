Чем занять детей дома? Рассказываем, как работает проект для школьников «Клёвые каникулы»

Новости Беларуси. Школьникам предлагают провести каникулы онлайн. Необычный проект запустили в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посадить растение, составить собственный плейлист, сделать уборку или пижамную вечеринку. Таким образом, дети остаются дома, но при этом не скучают. Кто курирует проект и как стать его участником, расскажет Ирина Недобоева.





Посадить растение, составить собственный плейлист, сделать уборку и организовать пижамную вечеринку. Целую неделю провести в безопасности, но при этом нескучно и с пользой. Такая возможность появилась у каждого белорусского школьника во время весенних каникул.

Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы и для школьников. Родители стараются прислушиваться к рекомендациям и сводят к минимуму посещение детьми людных мест.

Перспектива просидеть дома всю неделю, признаются Кристина и Полина Телепнёвы, была совсем не радужной. А потому, узнав об онлайн-проекте «Клёвые каникулы», чек-лист с заданиями юные могилевчанки высматривали в соцсетях уже с утра.





Полина Телепнёва, жительница Могилева:

Польза, я сегодня научилась садить огурцы. Вечером мы будем смотреть военный фильм. Но вот уборка, если честно, мне совсем не нравится.

Убавилось хлопот на тему «чем занять ребенка» и у родителей. Дети дома, дети при деле.

Ольга Телепнёва, жительница Могилева:

Дети дома занимаются делом. Мы знаем, контролируем. Мы видим, какие планы составляют. Мы уже можем прийти и посмотреть, чем они занимались. Здорово, конечно, что появился такой проект. Детям очень интересно.

Ирина Недобоева, корреспондент:

После каждого выполненного задания ребятам нужно заселфиться на его фоне. Выложить фотку на своей странице в социальных сетях. И поставить #клёвые каникулы.





Организаторы позаботились, чтобы проект был интересен школьникам разных возрастов. Чек-лист с заданиями разместили на официальных страничках БРСМ. Для каждого – расширенный лайфхак.