До 2 500 тысяч. Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят матпомощь

Новости Беларуси. В Беларуси 1 апреля начнут выплачивать материальную помощь ветеранам. Акция приурочена к 75-летию празднования Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в нашей стране остаётся менее 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной, а непосредственных участников военных действий и вовсе чуть менее 3 тысяч.

В Министерстве труда отметили сразу несколько мер материальной поддержки: это льготы и выплаты, повышения к пенсиям.

К примеру, при средней пенсии по возрасту в 400 рублей пенсия ветерана Великой Отечественной может превышать 800 рублей.

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