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До 2 500 тысяч. Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят матпомощь

01 апреля 2020 06:54
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Новости Беларуси. В Беларуси 1 апреля начнут выплачивать материальную помощь ветеранам. Акция приурочена к 75-летию празднования Дня Победы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 2 500 тысяч. Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят матпомощь-1

Сейчас в нашей стране остаётся менее 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной, а непосредственных участников военных действий и вовсе чуть менее 3 тысяч.

В Министерстве труда отметили сразу несколько мер материальной поддержки: это льготы и выплаты, повышения к пенсиям.

К примеру, при средней пенсии по возрасту в 400 рублей пенсия ветерана Великой Отечественной может превышать 800 рублей.

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До 2 500 тысяч. Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят матпомощь-4

Единовременную помощь будут выплачивать в течение месяца.

Так, для Героев Советского Союза она составит 2 500, для инвалидов и участников 1800 рублей. К слову, год назад это были 2 и 1,5 тысячи рублей соответственно. Непосредственно в день празднования Победы каждый ветеран получит памятную медаль.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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