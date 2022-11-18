Продовольствие важнее нефти – кто виновен в мировом голоде? Анонс политического ток-шоу на СТВ

Надежда Сасс, СТВ:

Борьба за доступ к продовольствию в мире стала острее борьбы за нефть. Кто виновен в мировом голоде?

Давайте мы и удочку, и рыбешку будем давать тем, кто в этом нуждается.

Соединенные Штаты Америки для того, чтобы запастись жирком, уничтожают своих партнеров в Европейском союзе.

Я хоть завтра прилечу, и будем говорить. И мы выстроим вопреки.

Вадим Боровик, политолог:

Жаль, что вы не канцлер Германии.

Мы уже сели 22-го числа за стол переговоров, когда эта сделка была заключена. И к чему это привело?

Вадим Боровик:

Мы все переживаем, как плохо в ЕС. Послушайте, не такой большой апокалипсис там, но и у нас не так хорошо, к сожалению. Надежда Сасс:

Давайте возвращаться к нашему зерну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дело не в зерне. Они хотят нас обвинить, что мы устроили мировой голод.