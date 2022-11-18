Продовольствие важнее нефти – кто виновен в мировом голоде? Анонс политического ток-шоу на СТВ

Надежда Сасс, СТВ:
Борьба за доступ к продовольствию в мире стала острее борьбы за нефть. Кто виновен в мировом голоде?
Надежда Сасс, СТВ:
Борьба за доступ к продовольствию в мире стала острее борьбы за нефть. Кто виновен в мировом голоде?
Давайте мы и удочку, и рыбешку будем давать тем, кто в этом нуждается.
Соединенные Штаты Америки для того, чтобы запастись жирком, уничтожают своих партнеров в Европейском союзе.
Я хоть завтра прилечу, и будем говорить. И мы выстроим вопреки.
Вадим Боровик, политолог:
Жаль, что вы не канцлер Германии.
Мы уже сели 22-го числа за стол переговоров, когда эта сделка была заключена. И к чему это привело?
Вадим Боровик:
Мы все переживаем, как плохо в ЕС. Послушайте, не такой большой апокалипсис там, но и у нас не так хорошо, к сожалению.
Надежда Сасс:
Давайте возвращаться к нашему зерну.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дело не в зерне. Они хотят нас обвинить, что мы устроили мировой голод.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 20 ноября, в 21:00.