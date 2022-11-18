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Продовольствие важнее нефти – кто виновен в мировом голоде? Анонс политического ток-шоу на СТВ

18 ноября 2022 13:27
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Надежда Сасс, СТВ:  
Борьба за доступ к продовольствию в мире стала острее борьбы за нефть. Кто виновен в мировом голоде?

Продовольствие важнее нефти – кто виновен в мировом голоде? Анонс политического ток-шоу на СТВ-1

Давайте мы и удочку, и рыбешку будем давать тем, кто в этом нуждается.

Продовольствие важнее нефти – кто виновен в мировом голоде? Анонс политического ток-шоу на СТВ-4

Соединенные Штаты Америки для того, чтобы запастись жирком, уничтожают своих партнеров в Европейском союзе.

Продовольствие важнее нефти – кто виновен в мировом голоде? Анонс политического ток-шоу на СТВ-7

Я хоть завтра прилечу, и будем говорить. И мы выстроим вопреки.

Продовольствие важнее нефти – кто виновен в мировом голоде? Анонс политического ток-шоу на СТВ-10

Вадим Боровик, политолог:  
Жаль, что вы не канцлер Германии.

Продовольствие важнее нефти – кто виновен в мировом голоде? Анонс политического ток-шоу на СТВ-13

Мы уже сели 22-го числа за стол переговоров, когда эта сделка была заключена. И к чему это привело?

Продовольствие важнее нефти – кто виновен в мировом голоде? Анонс политического ток-шоу на СТВ-16

Вадим Боровик:
Мы все переживаем, как плохо в ЕС. Послушайте, не такой большой апокалипсис там, но и у нас не так хорошо, к сожалению.

Надежда Сасс:
Давайте возвращаться к нашему зерну.

Продовольствие важнее нефти – кто виновен в мировом голоде? Анонс политического ток-шоу на СТВ-19

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дело не в зерне. Они хотят нас обвинить, что мы устроили мировой голод.

Продовольствие важнее нефти – кто виновен в мировом голоде? Анонс политического ток-шоу на СТВ-22

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 20 ноября, в 21:00.

# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Вадим Боровик # Александр Лукашенко # Фотофакт

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