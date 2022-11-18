Прямой эфир

Заседание Совета по устойчивому развитию Беларуси состоялось в Минске. Говорили о достижении ЦУР в стране

18 ноября 2022 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Национальная архитектура управления процессом достижения Целей устойчивого развития. В Минске сегодня, 18 ноября, изучили международный опыт в сотрудничестве государства и общества под эгидой ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Совета по устойчивому развитию Беларуси состоялось в Минске. Говорили о достижении ЦУР в стране-1

На встрече подведены итоги деятельности Совета по устойчивому развитию. За предыдущие два года он стал действительно интересной творческой площадкой, на которой вырабатываются новые идеи, направленные на процветание государства.

Заседание Совета по устойчивому развитию Беларуси состоялось в Минске. Говорили о достижении ЦУР в стране-4

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Важный приоритет сейчас – мы работаем над тем, чтобы международные структуры серьезным образом приняли во внимание развязанную против Беларуси санкционную кампанию и учитывали этот вопрос в глобальных исследованиях, региональных оценках и национальных рейтингах.

Заседание Совета по устойчивому развитию Беларуси состоялось в Минске. Говорили о достижении ЦУР в стране-7

Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Что касается основных направлений ЦУР, то, естественно, основные задачи – это преодоление бедности, вопросы доходов населения. Сейчас мы видим рост заработной платы в реальном секторе экономики. Правительство сегодня работает над тем, чтобы доходы населения были достойны, и это одна из основных задач сегодня Целей устойчивого развития.

Заседание Совета по устойчивому развитию Беларуси состоялось в Минске. Говорили о достижении ЦУР в стране-10

Белорусская сторона видит серьезный потенциал в новом проекте, который планируется реализовать при содействии ООН. Он рассчитан на предстоящие два года и затрагивает совершенствование национальной системы управления.

# Государственная политика # общество # Юрий Амбразевич # Татьяна Бранцевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: как бы ни душили наших производителей санкциями, мы занимаем достойные позиции в мировых рейтингах
18 ноября 2022 10:40

Лукашенко: как бы ни душили наших производителей санкциями, мы занимаем достойные позиции в мировых рейтингах

Безбарьерная среда – утопия? Как люди с особенностями становятся узниками в своей квартире? Анонс программы «Решение есть!»
18 ноября 2022 10:19

Безбарьерная среда – утопия? Как люди с особенностями становятся узниками в своей квартире? Анонс программы «Решение есть!»

Проект «Стройтиндерпро» облегчит работу менеджеров в строительстве. Рассказываем об участнике стартап-марафона от Белагропромбанка
18 ноября 2022 09:33

Проект «Стройтиндерпро» облегчит работу менеджеров в строительстве. Рассказываем об участнике стартап-марафона от Белагропромбанка