Заседание Совета по устойчивому развитию Беларуси состоялось в Минске. Говорили о достижении ЦУР в стране

Новости Беларуси. Национальная архитектура управления процессом достижения Целей устойчивого развития. В Минске сегодня, 18 ноября, изучили международный опыт в сотрудничестве государства и общества под эгидой ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече подведены итоги деятельности Совета по устойчивому развитию. За предыдущие два года он стал действительно интересной творческой площадкой, на которой вырабатываются новые идеи, направленные на процветание государства.

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Важный приоритет сейчас – мы работаем над тем, чтобы международные структуры серьезным образом приняли во внимание развязанную против Беларуси санкционную кампанию и учитывали этот вопрос в глобальных исследованиях, региональных оценках и национальных рейтингах.

Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Что касается основных направлений ЦУР, то, естественно, основные задачи – это преодоление бедности, вопросы доходов населения. Сейчас мы видим рост заработной платы в реальном секторе экономики. Правительство сегодня работает над тем, чтобы доходы населения были достойны, и это одна из основных задач сегодня Целей устойчивого развития.