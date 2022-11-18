«На летней резине очень опасно ездить». Выпал снег – на шиномонтажах запись расписана на несколько дней вперёд

Новости Беларуси. Белорусская земля примеряет белоснежный наряд. Во многих районах и сейчас идет снег. Настроиться на холодный сезон заставляет и прогноз синоптиков: в выходные – оранжевый уровень опасности из-за осадков и от -15 °C ночью до +2 °C днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это прибавляет забот автовладельцам. В Витебске на шиномонтажах запись в очередь: чтобы «переобуть» авто на зиму, уже расписана на несколько дней вперед. Несмотря на то, что правила дорожного движения требуют наличие зимних шин с 1 декабря, ГАИ рекомендует учитывать погодные условия уже сейчас.

Решил по живой очереди проскочить где-то, но без шансов – все занято. А вчерашний вечер показал, что люди, как обычно, тянут до последнего.

Александр Кривицкий, заместитель директора СТО:

Опытные водители стараются подготовить, не ждать первого снега, потому что зимний период может наступить внезапно – и через полчаса может минусовая температура, и выпасть небольшой снежный покров. Даже если будет 0 °C и выпадет минимальный снег – 3 сантиметра, на летней резине уже очень опасно ездить.

19 ноября местами по стране ожидаются сильный снег и даже метель. На дорогах гололедица.