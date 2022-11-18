Неврология признала вязание новой йогой. Вот почему это занятие так полезно

Клавдия Викторовна со спицами и крючками на «ты» еще с малых лет. В детстве она с огромным интересом наблюдала, как вяжет бабушка, и, играя с вязанными изделиями, увлеченно перенимала опыт у старшего поколения.

Клавдия Лукашейко, рукодельница:

Я все время удивлялась, как она может взять эту тряпочку и сделать коврик или взять ниточку и сделать мне безрукавку. Меня это так привлекало. В 7 лет я уже сделала первые петельки, потом я начала вязать себе маленькие вещи: шарфик, шапочку.

Петля, петля и еще одна петля. Ритмичный темп вязания делает свое дело: во время этого увлекательного занятия человек будто впадает в транс. Руки заняты, голова свободна от лишних мыслей. Вот уже более 40 лет Клавдия Викторовна вяжет свои изделия в свободное от работы время. Клавдия Лукашейко:

Каждая петелька – это моя петелька, и я ее сама создала. Я все вязала детям, потом начала вязать себе, и мне это очень нравилось. Мне в день надо обязательно подержать или нитки, или крючок, или спицы, то есть это уже часть моей жизни.

Неврология признала вязание новой йогой – настолько сильно это хобби влияет на своих поклонников. Исследования показывают, что вязание так же, как и шитье, развивает внимательность и имеет очень много общего с медитацией. Во время медитации и занятий рукоделием становятся активными одинаковые зоны головного мозга. Клавдия Лукашейко:

Крючком я очень сильно начала вязать, когда было у меня плохо со здоровьем. За три месяца я навязала 50 салфеток. Я поняла, что когда я вяжу, я успокаиваюсь. Для человека, который еще только начинает вязать, этот вид рукоделия может послужить раздражающим фактором. Ведь когда мало опыта, вещь может получиться не такой, как хотелось бы.

Тамара Давидович, психолог:

Влияет на это очень сильно темперамент. То есть если изначально человек очень живой, очень подвижный, ему не сидится на месте, для него 15 минут на стуле – это пытка и ад, то для него вязание, соответственно, тоже будет пытка. Монотонные движения при вязании – отличный массаж рефлекторных точек пальцев рук. А это полезно для избавления от стресса.

Тамара Давидович:

Для большинства людей это отличный способ узнать себя, поисследовать, посмотреть вообще, что я за человек, как я реагирую, когда учусь чему-то новому. Чтобы возникли новые нейронные связи, человек учился учиться новому, вполне полезно рукоделие, творчество и любые его проявления, не только вязание. Сегодня Клавдия Викторовна покажет нам пару незамысловатых движений, с помощью которых каждый сможет связать себе подставку под горячее.