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Неврология признала вязание новой йогой. Вот почему это занятие так полезно

18 ноября 2022 12:11
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Клавдия Викторовна со спицами и крючками на «ты» еще с малых лет. В детстве она с огромным интересом наблюдала, как вяжет бабушка, и, играя с вязанными изделиями, увлеченно перенимала опыт у старшего поколения.  

Неврология признала вязание новой йогой. Вот почему это занятие так полезно-1

Клавдия Лукашейко, рукодельница:  
Я все время удивлялась, как она может взять эту тряпочку и сделать коврик или взять ниточку и сделать мне безрукавку. Меня это так привлекало. В 7 лет я уже сделала первые петельки, потом я начала вязать себе маленькие вещи: шарфик, шапочку.  

Неврология признала вязание новой йогой. Вот почему это занятие так полезно-4

Петля, петля и еще одна петля. Ритмичный темп вязания делает свое дело: во время этого увлекательного занятия человек будто впадает в транс. Руки заняты, голова свободна от лишних мыслей. Вот уже более 40 лет Клавдия Викторовна вяжет свои изделия в свободное от работы время.  

Клавдия Лукашейко:  
Каждая петелька – это моя петелька, и я ее сама создала. Я все вязала детям, потом начала вязать себе, и мне это очень нравилось. Мне в день надо обязательно подержать или нитки, или крючок, или спицы, то есть это уже часть моей жизни.  

Неврология признала вязание новой йогой. Вот почему это занятие так полезно-7

Неврология признала вязание новой йогой – настолько сильно это хобби влияет на своих поклонников. Исследования показывают, что вязание так же, как и шитье, развивает внимательность и имеет очень много общего с медитацией. Во время медитации и занятий рукоделием становятся активными одинаковые зоны головного мозга.  

Клавдия Лукашейко:  
Крючком я очень сильно начала вязать, когда было у меня плохо со здоровьем. За три месяца я навязала 50 салфеток. Я поняла, что когда я вяжу, я успокаиваюсь.  

Для человека, который еще только начинает вязать, этот вид рукоделия может послужить раздражающим фактором. Ведь когда мало опыта, вещь может получиться не такой, как хотелось бы.  

Неврология признала вязание новой йогой. Вот почему это занятие так полезно-10

Тамара Давидович, психолог:  
Влияет на это очень сильно темперамент. То есть если изначально человек очень живой, очень подвижный, ему не сидится на месте, для него 15 минут на стуле – это пытка и ад, то для него вязание, соответственно, тоже будет пытка.  

Монотонные движения при вязании – отличный массаж рефлекторных точек пальцев рук. А это полезно для избавления от стресса.  

Неврология признала вязание новой йогой. Вот почему это занятие так полезно-13

Тамара Давидович:  
Для большинства людей это отличный способ узнать себя, поисследовать, посмотреть вообще, что я за человек, как я реагирую, когда учусь чему-то новому. Чтобы возникли новые нейронные связи, человек учился учиться новому, вполне полезно рукоделие, творчество и любые его проявления, не только вязание.  

Сегодня Клавдия Викторовна покажет нам пару незамысловатых движений, с помощью которых каждый сможет связать себе подставку под горячее.  

Неврология признала вязание новой йогой. Вот почему это занятие так полезно-16

Клавдия Лукашейко:  
Оставляю рабочую нить рядом, беру вот этот хвостик, который я сделала, протягиваю через эти две петельки, которые начинала, вытягиваю полностью.  

И вуаля – первый ряд полностью закрыт. Быть творческой личностью очень интересно и полезно.  

# Хобби # общество # Клавдия Лукашейко # Тамара Давидович # Валерия Яскевич # Фотофакт

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