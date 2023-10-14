Продолжение нашумевшего бестселлера «К себе нежно»! О чём новая книга белорусского автора Ольги Примаченко?

Вера Позняк, корреспондент:

Если вы не любите читать, значит не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».

«Все закончится, а ты нет». Так называется новая книга белорусского автора Ольги Примаченко, которая стала продолжением нашумевшего бестселлера «К себе нежно».

Анна Бедрицкая, психолог:

К сожалению, в нашей жизни слишком много неизвестных переменных. К сожалению, мы не можем контролировать нашу жизнь. И все, что в наших силах, контролировать себя, свое самочувствие и свое светлое будущее. Поэтому если вы сейчас, в данный момент переживаете утрату, сложные времена или те времена, когда делим жизнь на в прошлом хорошую, а в настоящий момент не очень, я очень рекомендую как психолог эту книгу к прочтению. Книга станет отличным путеводителем для тех, кто столкнулся с жизненными переменами и нуждается в поддержке. Автор говорит о том, как в непростые времена принимать и беречь себя.

Анна Бедрицкая:

Эта книга поможет вам в знании и понимании, как поддержать себя в трудные, непростые времена, поддержать ваших близких, если все, что вам остается, сказать им: крепись, будь сильной. Обязательно прочтете эту книгу, чтобы знать, как помогать нашим родным и близким, потому что очень часто мы бессильны перед их проблемами. Чувствовать себя без сил – это нормально. Очень важно дать этому моменту быть и прожить его. А потом встать и, когда придет время, пойти дальше.