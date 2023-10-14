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У семьи благодаря поддержке государства свой 2-этажный таунхаус! Поговорили с родителями 4-х детей

14 октября 2023 12:27
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Быть многодетными родителями – это ежедневный труд. И очень важно, чтобы между мамой и папой царили любовь и взаимопонимание. Это основа счастливой семьи. Такая атмосфера тепла и любви царит и в союзе Юлии и Владимира.

У семьи благодаря поддержке государства свой 2-этажный таунхаус! Поговорили с родителями 4-х детей-1

Юлия и Владимир Прокопович, многодетная семья:
– Познакомились мы на дороге. Он меня подрезал. Как это было?
– Ну, никаких разборок не было. Побибикали друг другу, поулыбались.

У семьи благодаря поддержке государства свой 2-этажный таунхаус! Поговорили с родителями 4-х детей-4

И так шаг за шагом семья стала многодетной. Юлия признается, что немного побаивалась, но муж подбадривал и уверял, что все будет отлично. Так и получилось. Владимир присутствовал на родах жены и поддерживал психологически.

У семьи благодаря поддержке государства свой 2-этажный таунхаус! Поговорили с родителями 4-х детей-7

В семье, к слову, четверо детей. Старшей дочери Арине 9 лет. Второму малышу Ивану 5. Третьего сыночка зовут Давид. А самую младшую в семье – Злата. И несмотря ни на что, у молодых родителей есть время побыть наедине. В этом им иногда помогают бабушки и няня.

У семьи благодаря поддержке государства свой 2-этажный таунхаус! Поговорили с родителями 4-х детей-10

– У нас дочка посещала модельную школу. Пробовала с гимнастикой.
– Регулярно увлекаемся по выходным.
Бассейн…
Батутный центр.
Аквапарки, аттракционы, парки.

У семьи благодаря поддержке государства свой 2-этажный таунхаус! Поговорили с родителями 4-х детей-13

Хозяйка дома признается: утро – самое энергичное время в семье. Всех нужно накормить, отправить в школу, сад и на работу. Фирменное блюдо Юлии – вафли. Они по вкусу даже пушистому другу.

У семьи благодаря поддержке государства свой 2-этажный таунхаус! Поговорили с родителями 4-х детей-16

Это наш Татошечка. Что, ты тоже будешь вафельки?

Сейчас большая семья временно живет на съемной квартире. Но совсем скоро получит ключи от своего нового большого дома. Это стало возможным благодаря поддержке государства.

У семьи благодаря поддержке государства свой 2-этажный таунхаус! Поговорили с родителями 4-х детей-19

Наталья Дмитриева, начальник отдела жилищной политики администрации Центрального района города Минска:
В настоящее время многодетные семьи осуществляют строительство домов. Им предоставляется государственная поддержка в виде кредитов по 13-му указу Президента и государственная поддержка в виде субсидии на погашение части процентов и основного долга по кредиту по 240-му указу Президента. Многодетные семьи могут воспользоваться этой господдержкой при строительстве индивидуального жилого дома, при строительстве квартир в жилых домах типовых потребительских качеств, а также индивидуальной серии, это как монолитные дома.

У семьи благодаря поддержке государства свой 2-этажный таунхаус! Поговорили с родителями 4-х детей-22

Юлия и Владимир стали на очередь в 2023 году. Им сразу предложили несколько вариантов. По душе семье пришелся таунхаус в микрорайоне Северный.

У семьи благодаря поддержке государства свой 2-этажный таунхаус! Поговорили с родителями 4-х детей-25

– В пределах МКАДа. В плане логистики великолепно, добираться: школы, сады и какие-то учреждения другие.
– Это двухэтажный таунхаус. У девочек будет отдельная комната, у мальчиков тоже отдельная. Наша спальня, гардеробная, два санузла с ванной комнатой, отдельная постирочная комната, большая гостиная и кухня.

Построить свое жилье или приобрести уже готовое можно в любом районе Минска. Кроме того, есть возможность и найти недвижимость в Смолевичах. Узнать всю подробную информацию можно в местной администрации.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Фотофакт

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