У семьи благодаря поддержке государства свой 2-этажный таунхаус! Поговорили с родителями 4-х детей

Быть многодетными родителями – это ежедневный труд. И очень важно, чтобы между мамой и папой царили любовь и взаимопонимание. Это основа счастливой семьи. Такая атмосфера тепла и любви царит и в союзе Юлии и Владимира.

Юлия и Владимир Прокопович, многодетная семья:

– Познакомились мы на дороге. Он меня подрезал. Как это было?

– Ну, никаких разборок не было. Побибикали друг другу, поулыбались.

И так шаг за шагом семья стала многодетной. Юлия признается, что немного побаивалась, но муж подбадривал и уверял, что все будет отлично. Так и получилось. Владимир присутствовал на родах жены и поддерживал психологически.

В семье, к слову, четверо детей. Старшей дочери Арине 9 лет. Второму малышу Ивану 5. Третьего сыночка зовут Давид. А самую младшую в семье – Злата. И несмотря ни на что, у молодых родителей есть время побыть наедине. В этом им иногда помогают бабушки и няня.

– У нас дочка посещала модельную школу. Пробовала с гимнастикой.

– Регулярно увлекаемся по выходным.

– Бассейн…

– Батутный центр.

– Аквапарки, аттракционы, парки.

Хозяйка дома признается: утро – самое энергичное время в семье. Всех нужно накормить, отправить в школу, сад и на работу. Фирменное блюдо Юлии – вафли. Они по вкусу даже пушистому другу.

Это наш Татошечка. Что, ты тоже будешь вафельки? Сейчас большая семья временно живет на съемной квартире. Но совсем скоро получит ключи от своего нового большого дома. Это стало возможным благодаря поддержке государства.

Наталья Дмитриева, начальник отдела жилищной политики администрации Центрального района города Минска:

В настоящее время многодетные семьи осуществляют строительство домов. Им предоставляется государственная поддержка в виде кредитов по 13-му указу Президента и государственная поддержка в виде субсидии на погашение части процентов и основного долга по кредиту по 240-му указу Президента. Многодетные семьи могут воспользоваться этой господдержкой при строительстве индивидуального жилого дома, при строительстве квартир в жилых домах типовых потребительских качеств, а также индивидуальной серии, это как монолитные дома.

Юлия и Владимир стали на очередь в 2023 году. Им сразу предложили несколько вариантов. По душе семье пришелся таунхаус в микрорайоне Северный.