О семейных ценностях, материнской любви и поддержке детей. Анонс ток-шоу «Большой город»
В Беларуси стартовала родительская неделя, которая началась с празднования Дня матери и закончится 21 октября в День отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О семейных ценностях, материнской любви и поддержке детей поговорим в ток-шоу «Большой город». Смотрите завтра, 15 октября, в 10:00.
От Дня матери до Дня отца.
Чем больше у нас будет таких праздников, которые будут нас сближать...
Родительская неделя, которая подчеркнет важность семейных ценностей в нашей стране.
Выстроена многоуровневая система поддержки семьи и детства.
Семья. Кто они, герои нашего времени, которые посвятили себя детям?
Все любят друг друга, как я свою супругу.
Почему быть многодетной мамой в Беларуси – это не только счастье, ответственность, но и большая честь?
Вручены ордена Матери, этой высокой награды удостоены 29 минчанок.
И красота белорусских мам, самая настоящая, природная, неугасающая и расцветающая с каждым новым ребенком.
У нас свое, белорусское, и нам другого абсолютно не надо.
Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе.
Мамочка моя любимая, уверен, что ты любишь меня так же сильно, как и я тебя.
Сегодня мы плачем, это такие слезы радости.
Мама. Большая любовь «Большого города» в воскресенье в 10:00.