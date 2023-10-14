О семейных ценностях, материнской любви и поддержке детей. Анонс ток-шоу «Большой город»

В Беларуси стартовала родительская неделя, которая началась с празднования Дня матери и закончится 21 октября в День отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О семейных ценностях, материнской любви и поддержке детей поговорим в ток-шоу «Большой город». Смотрите завтра, 15 октября, в 10:00. От Дня матери до Дня отца.

Чем больше у нас будет таких праздников, которые будут нас сближать... Родительская неделя, которая подчеркнет важность семейных ценностей в нашей стране.

Выстроена многоуровневая система поддержки семьи и детства. Семья. Кто они, герои нашего времени, которые посвятили себя детям?

Я хотела много детей.

Все любят друг друга, как я свою супругу. Почему быть многодетной мамой в Беларуси – это не только счастье, ответственность, но и большая честь?

Вручены ордена Матери, этой высокой награды удостоены 29 минчанок. И красота белорусских мам, самая настоящая, природная, неугасающая и расцветающая с каждым новым ребенком.

У нас свое, белорусское, и нам другого абсолютно не надо.

Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе.

Мамочка моя любимая, уверен, что ты любишь меня так же сильно, как и я тебя.