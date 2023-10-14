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О семейных ценностях, материнской любви и поддержке детей. Анонс ток-шоу «Большой город»

14 октября 2023 12:50
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В Беларуси стартовала родительская неделя, которая началась с празднования Дня матери и закончится 21 октября в День отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О семейных ценностях, материнской любви и поддержке детей поговорим в ток-шоу «Большой город». Смотрите завтра, 15 октября, в 10:00.

От Дня матери до Дня отца.

О семейных ценностях, материнской любви и поддержке детей. Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Чем больше у нас будет таких праздников, которые будут нас сближать...

Родительская неделя, которая подчеркнет важность семейных ценностей в нашей стране.

О семейных ценностях, материнской любви и поддержке детей. Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Выстроена многоуровневая система поддержки семьи и детства.

Семья. Кто они, герои нашего времени, которые посвятили себя детям?

О семейных ценностях, материнской любви и поддержке детей. Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Я хотела много детей.

О семейных ценностях, материнской любви и поддержке детей. Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Все любят друг друга, как я свою супругу.

Почему быть многодетной мамой в Беларуси – это не только счастье, ответственность, но и большая честь?

О семейных ценностях, материнской любви и поддержке детей. Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Вручены ордена Матери, этой высокой награды удостоены 29 минчанок.

И красота белорусских мам, самая настоящая, природная, неугасающая и расцветающая с каждым новым ребенком.

О семейных ценностях, материнской любви и поддержке детей. Анонс ток-шоу «Большой город»-16

У нас свое, белорусское, и нам другого абсолютно не надо.

О семейных ценностях, материнской любви и поддержке детей. Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе.

О семейных ценностях, материнской любви и поддержке детей. Анонс ток-шоу «Большой город»-22

Мамочка моя любимая, уверен, что ты любишь меня так же сильно, как и я тебя.

О семейных ценностях, материнской любви и поддержке детей. Анонс ток-шоу «Большой город»-25

Сегодня мы плачем, это такие слезы радости.

Мама. Большая любовь «Большого города» в воскресенье в 10:00.

# Брак и семья # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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