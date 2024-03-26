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Лидеры и профессионалы своего дела! Как выбирают кандидатов в делегаты ВНС?

26 марта 2024 19:41
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Новости Беларуси. По всей стране продолжается выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. В Гомельской области на внеочередной конференции общественного объединения «Белая Русь» активисты определили своих представителей от региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По каким критериям выбирали тех, кто сможет повлиять на будущее страны? Выясняла корреспондент Анна Корольчук.

Наталья Дмитриева работает в медицине уже 27 лет. От акушера-гинеколога в городском роддоме прошла путь до главврача 2-й гомельской поликлиники. Состоялась и как эксперт в своей сфере, и как грамотный руководитель. Сегодня управляет штатом в 320 человек, который обслуживает 34 тысячи жителей Советского и Железнодорожного районов Гомеля. Своим главным жизненным приоритетом считает защиту женского здоровья и охрану материнства.

Лидеры и профессионалы своего дела! Как выбирают кандидатов в делегаты ВНС?-1

Наталья Дмитриева, главный врач Гомельской городской клинической поликлиники № 2:
Я за счастливое материнство, за рождение детей, чтобы минимум по трое детей было в белорусских семьях. Декретный отпуск три года – ни в одной стране мира такого нет. Приняты изменения, что если женщина выходила на работу раньше (больше, чем на полставки), то ей сокращалось детское пособие. На сегодняшний момент детское пособие будет выплачиваться в полном размере, вне зависимости от того, сколько она работает.

Ни в одной стране мира нет поддержки бездетных семей, у нас страна дала первую попытку ЭКО бесплатно.

Лидеры и профессионалы своего дела! Как выбирают кандидатов в делегаты ВНС?-4

Свои идеалы прививает и в коллективе – более 30 подчиненных сейчас находятся в декрете. Сама главврач вырастила двоих сыновей, один из которых пошел по стопам матери и учится в Гомельском медуниверситете, где Наталья по совместительству преподает молодежи азы управления организацией здравоохранения.

Лидеры и профессионалы своего дела! Как выбирают кандидатов в делегаты ВНС?-7

Анна Корольчук, корреспондент:
Лидеры, профессионалы своего дела, люди с активной гражданской позицией, которые преданы Родине. По таким критериям выбирают кандидатов в делегаты ВНС. Они будут принимать участие в принятии важных для развития страны решений, поэтому должны иметь большой жизненный опыт и представлять все сферы деятельности общества.

Лидеры и профессионалы своего дела! Как выбирают кандидатов в делегаты ВНС?-10

Список своих кандидатур для почетной миссии определили активисты Гомельской областной организации «Белая Русь». Кроме Натальи Дмитриевой, в нем еще 9 человек – управленцев, работников предприятий, педагогов, спортсменов, журналистов. Конкуренция была высокой.

Далее смотрите в видеоматериале.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Анна Корольчук

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