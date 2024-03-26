Лидеры и профессионалы своего дела! Как выбирают кандидатов в делегаты ВНС?

Новости Беларуси. По всей стране продолжается выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. В Гомельской области на внеочередной конференции общественного объединения «Белая Русь» активисты определили своих представителей от региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По каким критериям выбирали тех, кто сможет повлиять на будущее страны? Выясняла корреспондент Анна Корольчук. Наталья Дмитриева работает в медицине уже 27 лет. От акушера-гинеколога в городском роддоме прошла путь до главврача 2-й гомельской поликлиники. Состоялась и как эксперт в своей сфере, и как грамотный руководитель. Сегодня управляет штатом в 320 человек, который обслуживает 34 тысячи жителей Советского и Железнодорожного районов Гомеля. Своим главным жизненным приоритетом считает защиту женского здоровья и охрану материнства.

Наталья Дмитриева, главный врач Гомельской городской клинической поликлиники № 2:

Я за счастливое материнство, за рождение детей, чтобы минимум по трое детей было в белорусских семьях. Декретный отпуск три года – ни в одной стране мира такого нет. Приняты изменения, что если женщина выходила на работу раньше (больше, чем на полставки), то ей сокращалось детское пособие. На сегодняшний момент детское пособие будет выплачиваться в полном размере, вне зависимости от того, сколько она работает. Ни в одной стране мира нет поддержки бездетных семей, у нас страна дала первую попытку ЭКО бесплатно.

Свои идеалы прививает и в коллективе – более 30 подчиненных сейчас находятся в декрете. Сама главврач вырастила двоих сыновей, один из которых пошел по стопам матери и учится в Гомельском медуниверситете, где Наталья по совместительству преподает молодежи азы управления организацией здравоохранения.

Анна Корольчук, корреспондент:

Лидеры, профессионалы своего дела, люди с активной гражданской позицией, которые преданы Родине. По таким критериям выбирают кандидатов в делегаты ВНС. Они будут принимать участие в принятии важных для развития страны решений, поэтому должны иметь большой жизненный опыт и представлять все сферы деятельности общества.