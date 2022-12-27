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Продолжается визит Президента Беларуси в Санкт-Петербург. Что запланировано на 27 декабря?

27 декабря 2022 07:39
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Неформальная встреча лидеров государств – членов СНГ. День второй. Продолжается визит Президента Беларуси в Санкт-Петербург. 27 декабря, по сообщениям российских СМИ, там запланирован рабочий завтрак, на котором соберутся главы государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжается визит Президента Беларуси в Санкт-Петербург. Что запланировано на 27 декабря?-1

Накануне их встреча, которая длилась более 7 часов, была посвящена перспективам развития Содружества. Помимо общения в многостороннем формате, у гостей Санкт-Петербурга есть возможность обсудить и двусторонние вопросы. Неформальные саммиты СНГ, которые проводятся в конце года, уже стали традицией.

Продолжается визит Президента Беларуси в Санкт-Петербург. Что запланировано на 27 декабря?-4

На нынешнюю встречу Президент России пригласил коллег во время заседания Высшего Евразийского экономического совета 9 декабря в Бишкеке.

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# СНГ # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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