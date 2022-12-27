Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 27 декабря
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси на сегодня, 27 декабря. Как сообщает Белгидромет, вторник пройдет под знаком облачной погоды. Небесная канцелярия «подкинет» гололед, туман и метель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В сложных погодных условиях важно быть внимательными на дороге. Так, за прошедшие выходные произошло практически четыре сотни ДТП. В шести происшествиях шесть человек получили травмы, погибших нет.
Александр Бруй, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:
За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 78 водителей, пресечено 228 фактов управления транспортными средствами без прав. За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, оштрафованы 70 водителей. За нарушение правил обгона – 48. Выявлено 506 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам.
Водителям необходимо выбирать безопасную скорость движения с учетом состояния проезжей части и видимости, увеличить дистанцию, избегать резких торможений и маневров. А пешеходам переходить дорогу только в установленных местах. При этом убедившись, что все автомобили успели остановиться.
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