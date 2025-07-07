Беларусь подала заявку на вступление в Новый банк развития БРИКС

Политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Беларусь впервые после получения статуса государства-партнера при БРИКС принимает участие в саммите глав государств объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению Александра Лукашенко белорусскую делегацию возглавил министр иностранных дел. Максим Рыженков в Рио-де-Жанейро еще раз дал понять, что Беларусь готова работать с БРИКС и вместе строить многополярный и справедливый мир, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна уже официально подала заявку на вступление в Новый банк развития БРИКС. Это серьезный шаг вперед, отмечают аналитики. В условиях санкционного давления и ограничений со стороны западных государств партнерство с БРИКС позволяет Беларуси участвовать в формировании новой финансово-экономической архитектуры, менее зависимой от доллара и западных структур.

Екатерина Тулейко, заведующая сектором глобальной экономики, экономического сотрудничества с зарубежными странами Института экономики НАН Беларуси:

Это предоставит нам полный допуск к зарубежным рынкам, а также позволит повысить экспорт белорусской продукции. Актуальным является участие Республики Беларусь по увеличению расчетов в национальной валюте, а также создание общих финансовых инструментов.

Затем это сотрудничество в области устойчивого развития, включая обмен опытом в области реализации межгосударственных проектов, в области охраны окружающей среды и здравоохранения.

Рачков: финансовый и экономический потенциал стран БРИКС можно использовать для развития других стран.

БРИКС – клуб растущих экономик мира, названный в честь его основателей: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Впоследствии их ряды пополнили новые страны. Появилась и категория стратегических партнеров, которая, помимо Беларуси, включает Кубу и Вьетнам.