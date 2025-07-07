Великобритания может столкнуться с угрозой засухи

Министр окружающей среды предупредил, что примерно через десятилетие семьям, возможно, придется прибегнуть к экономии Н2О, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди причин ветхая инфраструктура и растущий спрос на воду. Чтобы привести в порядок многовековую систему, британскому правительству потребуется колоссальная сумма – около 136 миллиардов долларов. Но даже такие огромные инвестиции не дадут мгновенного результата.

Министр окружающей среды отметил, что на достижение ощутимых изменений уйдут годы. Ситуация усугубляется и тем, что вечно дождливая Англия может столкнуться с угрозой засухи уже этим летом. Всему виной весна без осадков, а также невыносимый зной, который установился в Западной Европе с конца июня.