Польша установила дополнительные КПП на границе с Германией и Литвой

Евросоюз становится местом новой холодной войны, где мигранты превращаются в оружие, а границы – в линию фронта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня Варшава развернула масштабную операцию «Безопасный Запад», фактически закрывая границы с Германией и Литвой. Такое решение было принято на минувшей неделе премьером Дональдом Туском на заседании Кабмина.

По мнению Варшавы, подобные меры необходимы из-за недостаточного антимиграционного контроля со стороны Литвы, а также участившихся случаев переброски нелегальных мигрантов из Германии. В рамках этой спецоперации на границах экстренно устанавливаются 65 дополнительных польских КПП, а для поддержания порядка задействуют 5 тысяч военных. Проверки будут осуществляться в 13 местах на польско-литовской границе и в 52 пунктах на польско-немецкой. Предполагается, что контроль, введенный сроком на 30 дней, может быть продлен, если миграционные потоки не ослабнут. Как бы то ни было, подобное ограничение на границе грубо нарушает концепцию Шенгенского соглашения.

Томаш Стефанский, заместитель мэра Слубице (Польша):

Очень грустно видеть, что происходит на наших границах. Контроль создаст большие трудности для нашей повседневной жизни и бизнеса. Мы долго боролись за вступление в Европейский союз, а также за подписание Шенгенского соглашения. Похоже, что теперь всего этого не существует.

Немецкий бизнес и политики также выразили обеспокоенность польскими мерами. Даже канцлер Фридрих Мерц, сторонник жесткой миграционной политики, встал на сторону ее противников, чтобы хоть как-то опровергнуть обвинения Варшавы в наводнении Польши мигрантами из Германии. Тем не менее дележка нелегалов происходила в соответствии с новым миграционным пактом Евросоюза, который позволяет распределять переселенцев по странам ЕС, не спрашивая разрешения у соседей. В итоге, по мнению заместителя председателя Европарламента, ужесточение Польшей погранконтроля стало возмездием за действия Германии, которая поддержала пакт на момент его публикации. При этом политик предупредила об эффекте домино, который может довести до предела всю Шенгенскую систему. Вторит ей и президент Литвы Гитанас Науседа.