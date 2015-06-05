Продлевается ли отпуск за свой счет в случае болезни?

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Житель Логойска задает вопрос:

Неделю назад я взял социальный отпуск без сохранения заработной платы, то есть за свой счет. Через три дня я заболел, взял больничный. Продлевается ли мой социальный отпуск на дни болезни?

Елена Мойсейчик, юрист:

Увы. Ваш отпуск за свой счет не продлевается. В соответствии со ст. 171 Трудового кодекса Республики Беларусь продлевается или переносится в связи с наступлением временной нетрудоспособности работников только трудовой отпуск. Социальный отпуск не переносится.