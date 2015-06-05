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Прав ли продавец, не принявший назад резиновые коврики для авто, которые не подошли?

05 июня 2015 09:40
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков, а также к нам в редакцию приходят письма и электронные сообщения. Диапазон обращений широкий.

Жительница Витебска задает вопрос:
Недавно я купила резиновые коврики для своего автомобиля. Когда попыталась положить их в салон, то оказалось, что они не подходят по размеру. Я попыталась вернуть коврики продавцу, но последний отказал. Мол, такой товар возврату и обмену не подлежит. Прав ли продавец?

Елена Мойсейчик, юрист:
В данном случае продавец не прав. Так как коврики относятся к такому товару, который не включен в перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. Если в данной ситуации не истек 14-дневный срок предъявления товара и, соответственно, заявления о возврате такого товара, так как он не подошел по определенным признакам, и такой товар не был в эксплуатации, то вы можете его вернуть, забрав уплаченную за товар денежную сумму.       

# общество # Консультация юриста # Некачественный товар # Елена Мойсейчик

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