Прав ли продавец, не принявший назад резиновые коврики для авто, которые не подошли?

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Жительница Витебска задает вопрос:

Недавно я купила резиновые коврики для своего автомобиля. Когда попыталась положить их в салон, то оказалось, что они не подходят по размеру. Я попыталась вернуть коврики продавцу, но последний отказал. Мол, такой товар возврату и обмену не подлежит. Прав ли продавец?

Елена Мойсейчик, юрист:

В данном случае продавец не прав. Так как коврики относятся к такому товару, который не включен в перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. Если в данной ситуации не истек 14-дневный срок предъявления товара и, соответственно, заявления о возврате такого товара, так как он не подошел по определенным признакам, и такой товар не был в эксплуатации, то вы можете его вернуть, забрав уплаченную за товар денежную сумму.