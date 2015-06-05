Виктор Якжик, замминистра образования РБ рассказал, что сегодня могут предложить детские оздоровительные лагеря

В большинстве оздоровительных лагерей в Беларуси уже началась первая смена. Сколько всего лагерей и какие виды существуют в нашей стране?

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Не надо забывать о том, что у наших детей сейчас самый продолжительный период каникул. Можно побывать за это время и в летнем лагере, и на море, и в деревне у бабушки. У нас более 6 тыс. оздоровительных лагерей. Из низ 1 тыс. 610 - круглосуточных, 417 - стационарных. Очень много профилей данных лагерей на любой вкус родителей, детей. Что касается самых лучших лагерей, наверное, следует отметить НДОЦ «Зубрёнок» как признанный бренд. Это круглосуточный оздоровительный центр для лучших детей, где проходят различные профильные смены для различных талантливых детей.

Поговорим о профильных лагерях. Например, спортивные лагеря. Это просто отдельные смены в обычных лагерях?

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Из профильных мы выделяем как раз военно-патриотические и спортивные лагеря, куда в основном записываются юноши, подростки. Здесь очень насыщенный график, занятия спортом, подъем, отбой… Оздоровительные центры и лагеря сотрудничают с министерствами обороны, Внутренних дел, пограничным комитетом. Они очень популярны особенно у тех учеников, которые собираются поступать в кадетские, военные училища. Для развития и воспитательной работы мы всё же придерживаемся профильных оздоровительных лагерей. Не стоит забывать и про лингвистические лагеря, где приезжают сверстники из разных стран Европы, КНР, и эти дети общаются между собой.