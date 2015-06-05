Прямой эфир

Должны ли наследники выплачивать долги наследодателя?

05 июня 2015 09:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков, а также к нам в редакцию приходят письма и электронные сообщения. Диапазон обращений весьма широк.

Житель Солигорска задает вопрос:
Я на один год под расписку одолжил крупную сумму денег своему знакомому. Так случилось, что знакомый умер через три месяца. Можно ли стребовать возвращение долга с его наследников?

Елена Мойсейчик, юрист:
В соответствии с требованием действующего законодательства на территории Республики Беларусь, в частности, в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежат наследодателю на момент открытия наследства. Таким образом, обязанность по выплате денежного долга переходит на наследников, при этом сохраняются сроки погашения обязательств. Поэтому вы имеете полное право обращаться к наследникам за взысканием своих денежных средств.     

# общество # Консультация юриста # Елена Мойсейчик # Наследство

Другие новости рубрики

Все новости
Минск: постоянные конфликты в коммунальной квартире заставили жильцов обратиться на СТВ за помощью
05 июня 2015 08:46

Минск: постоянные конфликты в коммунальной квартире заставили жильцов обратиться на СТВ за помощью

Где вы планируете провести отпуск: за границей, или же в Беларуси?
05 июня 2015 08:42

Где вы планируете провести отпуск: за границей, или же в Беларуси?

Можно ли восстановить свидетельство о заключении брака, предоставив вместо паспорта водительское удостоверение?
05 июня 2015 08:27

Можно ли восстановить свидетельство о заключении брака, предоставив вместо паспорта водительское удостоверение?