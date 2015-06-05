Должны ли наследники выплачивать долги наследодателя?

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Житель Солигорска задает вопрос:

Я на один год под расписку одолжил крупную сумму денег своему знакомому. Так случилось, что знакомый умер через три месяца. Можно ли стребовать возвращение долга с его наследников?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии с требованием действующего законодательства на территории Республики Беларусь, в частности, в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежат наследодателю на момент открытия наследства. Таким образом, обязанность по выплате денежного долга переходит на наследников, при этом сохраняются сроки погашения обязательств. Поэтому вы имеете полное право обращаться к наследникам за взысканием своих денежных средств.