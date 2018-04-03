Новая форма внутренних войск МВД Республики Беларусь. Как она выглядит и в чём её преимущества

Всех военнослужащих внутренних войск в 2018 году переоденут в новую форму.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель внутренних войск МВД Республики Беларусь – подполковник Владимир Пархомцев.
Всех военнослужащих внутренних войск в 2018 году переоденут в новую форму.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель внутренних войск МВД Республики Беларусь – подполковник Владимир Пархомцев.
Как выглядит новая форма? Узнаете, посмотрев видеоматериал.