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Новая форма внутренних войск МВД Республики Беларусь. Как она выглядит и в чём её преимущества

03 апреля 2018 10:09
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Всех военнослужащих внутренних войск в 2018 году переоденут в новую форму. 

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель внутренних войск МВД Республики Беларусь – подполковник Владимир Пархомцев. 

Новая форма внутренних войск МВД Республики Беларусь. Как она выглядит и в чём её преимущества -1

Как выглядит новая форма? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# общество # Фотофакт # Внутренние войска Беларуси # Владимир Пархомцев

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