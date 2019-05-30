«Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся»

Школа, прощай! Для тысяч выпускников начинается самая горячая пора – вступительная кампания.
Школа, прощай! Для тысяч выпускников начинается самая горячая пора – вступительная кампания.
Большинство будущих абитуриентов определились с вузом. Кто получит заветный студенческий билет, станет известно совсем скоро, а пока ребята штудируют пособия: 11 июня в стране стартует централизованное тестирование. Подробнее в программе «Минск и минчане».
Даниэль Богомолец, ученик 11-го класса ГУО «Средняя школа №180 г. Минска»:
Я выбрал себе цель: стать программистом. Я упорно иду к своей мечте и поступаю на факультет КСиС в институте БГУИР.
Анастасия Данеко, ученица 11-го класса ГУО «Средняя школа №180 г. Минска»:
С самого детства моей мечтой было открыть свой бизнес, и в этом мне помогает университет бизнеса при БГУ, на котором есть специальность «Бизнес-администрирование». Ещё одной важной деталью является то, что есть профиль на английском языке. Моя школа очень помогла мне в этом и очень хорошо подготовила меня к ЦТ.
Марвей Зинуков, ученик 11 класса ГУО «Средняя школа №180 г. Минска»:
Моей давней мечтой было стать переводчиком с разных языков. Таких, как английский и французский. С самого раннего детства я учил английский язык и рассчитываю окончить школу с отличием.
Документы принимать в 2019 году будут 49 вузов, из них 42 – государственные. На бюджетную форму обучения могут претендовать 26 с лишним тысяч человек. С каждым годом требования к уровню знаний учащихся растут. Изменилась и система подсчётов результатов – каждый предмет получит свой первичный балл. После нововведений ожидается рост средних баллов на тестировании, а вместе с ними – и проходных. Впрочем, нынешние выпускники, кажется, этого не боятся.
Дарья Безмен, учитель математики ГУО «Средняя школа №180 г. Минска»:
Выпускники нашей школы нацелены на поступление в лучшие вузы нашей страны.
Ольга Щербакова, классный руководитель 11-го класса ГУО «Средняя школа №180 г. Минска»:
Мой педагогической опыт позволяет с уверенностью сказать, что учащиеся нашей школы и других школ являются достойными конкурентами при поступлении в высшие учебные заведения. Мной и моими коллегами организуются дополнительные факультативные и стимулирующие занятия, которые позволяют достойно подготовиться к вступительным испытаниям, к выпускным экзаменам и также к сдаче централизованного тестирования. Хочется отметить, что именно выпускники 2019 года наиболее подготовлены по сравнению с 2018 и 2017 годами. Это связано с тем, что с учениками проводится дополнительная работа.
В этом году планируется принять абитуриентов больше, чем в предыдущем. Это связано с расширением набора по IT-специальностям, физической культуре и медицине. В 2019 году ведущие вузы страны ввели десятки новых специальностей для дневного отделения. В основном это сфера программирования, экономики, дизайна, педагогики и инженерии.
Василий Бондарик, ответственный секретарь приёмной комиссии БГУИР:
БГУИР в 2019 году увеличивает набор на IT-специальности на 292 человека по сравнению с 2018 годом. В 2018 году набор был увеличен на почти 300 человек по сравнению с 2017 годом. За два года – у нас рост на 600 человек. В этом году мы возобновляем набор по такой специальности, как «Инфокоммуникационные технологии. Цифровое телевидение и радиовещание». Современные тенденции изменения инфокоммуникационных технологий учитываются. В рабочих учебных программах активно привлекаем к работе представителей реального сектора экономики. В нашем случае это представители Парка высоких технологий.
Самый жаркий этап вступительной кампании по традиции придется на июнь и июль: в эти месяцы абитуриенты будут сдавать централизованное тестирование и другие экзамены, подавать документы и с волнением ждать новостей о зачислении.
Марина Илющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:
В этом учебном году завершат обучение на уровне базовой школы, 9-ый класс, более 15 тысяч выпускников, на уровне 11-го класса – более 9 тыс. Процент поступления в высшие учебные заведения, по предварительным данным, в этом году составит 70-75% учащихся.