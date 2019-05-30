Кафе с собаками и фирма грузоперевозок. Какой бизнес хотели бы открыть минчанки?

Жители Минска: Я бы хотела цветочный магазин, мне нравится ботаника, флористика.

Какой бизнес хотят открыть минчане, узнали в программе «Большой город» .

Если б у меня была материальная возможность, тогда я что-то открыла бы, связанное с одеждой.

Скорее всего, он был бы связан с распространением корейской культуры.

Создать фабрику или предприятие по производству маек с различными красивыми надписями, рисунками.

Если бы я создала бизнес, это была бы фирма грузоперевозок.

Это было бы кафе. Там бы жили собачки, с которыми люди могли бы играть, попить кофе и всякое такое.