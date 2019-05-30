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Кафе с собаками и фирма грузоперевозок. Какой бизнес хотели бы открыть минчанки?

30 мая 2019 12:37
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Какой бизнес хотят открыть минчане, узнали в программе «Большой город».

Жители Минска:
Я бы хотела цветочный магазин, мне нравится ботаника, флористика.

Кафе с собаками и фирма грузоперевозок. Какой бизнес хотели бы открыть минчанки? -1

Создать свою юридическую фирму.

Если б у меня была материальная возможность, тогда я что-то открыла бы, связанное с одеждой.

Кафе с собаками и фирма грузоперевозок. Какой бизнес хотели бы открыть минчанки? -4

Скорее всего, он был бы связан с распространением корейской культуры.

Создать фабрику или предприятие по производству маек с различными красивыми надписями, рисунками.

Если бы я создала бизнес, это была бы фирма грузоперевозок.

Это было бы кафе. Там бы жили собачки, с которыми люди могли бы играть, попить кофе и всякое такое.

Кафе с собаками и фирма грузоперевозок. Какой бизнес хотели бы открыть минчанки? -7

# Опрос # общество # Фотофакт # общество

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