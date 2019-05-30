Кафе с собаками и фирма грузоперевозок. Какой бизнес хотели бы открыть минчанки?

Какой бизнес хотят открыть минчане, узнали в программе «Большой город».
Жители Минска:
Я бы хотела цветочный магазин, мне нравится ботаника, флористика.
Какой бизнес хотят открыть минчане, узнали в программе «Большой город».
Жители Минска:
Я бы хотела цветочный магазин, мне нравится ботаника, флористика.
Создать свою юридическую фирму.
Если б у меня была материальная возможность, тогда я что-то открыла бы, связанное с одеждой.
Скорее всего, он был бы связан с распространением корейской культуры.
Создать фабрику или предприятие по производству маек с различными красивыми надписями, рисунками.
Если бы я создала бизнес, это была бы фирма грузоперевозок.
Это было бы кафе. Там бы жили собачки, с которыми люди могли бы играть, попить кофе и всякое такое.