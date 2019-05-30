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Мингорисполком объявил конкурс инвестпроектов на оказание государственной финансовой поддержки: как участвовать?

30 мая 2019 12:37
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Мингорисполком объявил конкурс инвестпроектов на оказание государственной финансовой поддержки. Какие условия конкурса, рассказали в программе «Большой город».

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Конкурс на предоставление субсидий по возмещению части процентов за пользование банковскими кредитами. Заявки на участие в этом конкурсе принимаются в период с 13 мая по 14 июня 2019 года. А также второй конкурс на предоставление субсидий для возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды лизинга в части оплаты суммы вознаграждения лизингодателя. По этому конкурсу заявки принимаются с 13 мая по 21 июня 2019 года. Об условиях конкурса более подробно можно посмотреть на сайте Мингорисполкома в разделе «Предпринимательство».

Мингорисполком объявил конкурс инвестпроектов на оказание государственной финансовой поддержки: как участвовать?-1

# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Владимир Наумович # Фотофакт # Государственная политика в сфере предпринимательства

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