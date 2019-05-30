Какие направления бизнеса наиболее перспективные в Минске?

Какие направления бизнеса на сегодняшний день наиболее перспективные в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Если говорить о Минске, то наиболее развита сфера торговли и услуг, порядка 30% трудоустраиваются в 2018 году именно в этих секторах экономики. Информации и связи, строительства, обрабатывающей промышленности. Руководством Мингорисполкома на сегодняшний день ставятся задачи для активного развития производственных площадок, производственной сферы города, принимаются соответствующие решения. Я думаю, что мы будем двигаться в этом направлении более активно.