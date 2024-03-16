«Пробуждать эмоции – это моя суперсила». Особенная поэтесса из Витебска пишет вдохновляющие стихи

Не только наши паралимпийцы вдохновляют нас идти на пролом к своей цели и своим примером показывают: даже самые недостижимые вершины покоряются, если человек силен духом. И сегодня у нас именно такой человек. В гостях студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Надежда Мазур, начинающая поэтесса из Витебска, которая, несмотря на свой недуг, нашла себя в поэзии и активно развивает свое творчество. Причем сильна она не только в стихах.

Александр Меженный, ведущий:

Позволю себе прочитать.

Супергерой, кто он такой?

Может быть, тот, кто способен летать?

Супергерой, кто он такой?

Тот, кто умеет мысли читать?

Кто же такой супергерой?

Личность его мы, пожалуй, опустим.

Стала бы им, ну, я вот, допустим.

Я бы была очень сильной и смелой,

Сделала б все ради общего дела.

Сила моя б была такова –

Сделать, чтоб всюду жила доброта.

Когда прочитал эти строчки, я вдруг понял, что предстоит интервью с супергероем. Ты большая молодец. Тогда тебе было 14 лет, сейчас тебе 15. И сразу возникает вопрос: как рождаются такие стихи у молодой девушки, что окрыляет? Любовь, другие чувства?