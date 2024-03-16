«Помните одну вещь: любовь». Поговорили с учителем языка жестов и первым неслышащим учёным Беларуси

Владимир Мелеховец, учитель жестового языка специальной общеобразовательной школы-интерната № 13 г. Минска для детей с нарушением слуха:

Когда я прихожу на урок, я помню такие блестящие слова Дейла Карнеги: утро начни с улыбки. Сегодня я начинаю с вашей улыбки, с вашей программы, которая создает улыбку, доброе утреннее настроение. Учитель – это прежде всего профессия от бога, как сказал древнегреческий философ Сократ. Учитель, врач и судья – это три уникальные профессии. Нам, наверное, предстоит отчитываться за свою деятельность. Как удается создавать эту атмосферу? Я всегда говорю свои слушателям, студентам, проходящим у меня практику, и будущим педагогам: если вы выбрали этот один из самых тяжелейших трудов, вы должны помнить, что, придя в школу, работая с глухим ребенком, с особенностями развития, вы должны помнить одну вещь: любовь. И эту любовь вы должны пронести через всю свою жизнь. Вы научитесь и овладеете жестовым языком, потому что вы полюбили этого глухого ребенка, приблизили его к себе.

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