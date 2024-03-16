16 марта – день сотрудников ОБЭП. Узнали об интересных случаях в работе управления

Одни живут за счет других и зарабатывают на противоправных поступках. Другие – расследуют, анализируют и раскрывают преступления. Сегодня, 16 марта, праздник у сотрудников ОБЭП. Пообщались и узнали, с какими интересными случаями им приходится работать.

Артем Васильев, заместитель начальника ОБЭП Фрунзенского РУВД г. Минска, майор милиции:

Основными направлениями в 2023 году были усилие на профилактику, выявление преступлений, а именно хищений путем злоупотребления полномочий и системно-деловая коррупция. Если брать преступления путем хищения с использованием должностных полномочий, это наиболее распространено. Выявление преступлений в рамках ЖКХ и строительства – это договоры подряда, в простонародье как у нас говорят: «мертвые души». Где фиктивно трудоустраивают либо своих родственников, либо знакомых. За 2023 год нами было выявлено около 10 таких преступлений.