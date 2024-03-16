Как стать донором крови и какие требования к ним предъявляют – побывали в РНПЦ трансфузиологии

На вес золота! Это единственная жидкость в мире, которую синтезировать нельзя. Доноры крови ежедневно спасают чью-то жизнь.

Алла Новик, заведующая отделением заготовки крови, ее компонентов в стационарных условиях РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, врач-трансфузиолог: В службе крови Республики Беларусь заготавливается 260 тонн донорской крови. Ее качество и безопасность – это основа здоровья наших реципиентов, а также эффективного производства лекарственных средств из донорской крови. В службе крови в течение последнего года донацию совершили более 110 тысяч доноров. Количество донаций самое большое за все время. То есть только плазмы мы около 90 тысяч донаций совершили, а по крови всего 360 тысяч донаций. То есть такого количества не было еще в стране.

Донация – это не только помощь другим, но еще и регулярный чек-ап организма и поддержка его в тонусе. Стать донором может любой человек, не имеющий серьезных заболеваний. Например, туберкулез, онкология, сифилис и другие. Кроме того, вес человека должен составлять как минимум 55 килограммов.

Алла Новик:

Минимальное количество крови, которое мы берем у донора, – это 450 миллилитров, плюс-минус 10 %. Количество плазмы зависит от массы донора. То есть берется плазма человека автоматическим методом от 600 до 750 миллилитров за одну донацию.