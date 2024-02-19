20 февраля в Беларуси стартует досрочное голосование

Единый день голосования. Эта неделя станет заключительной в важной политической кампании. В Беларуси предстоит выбрать более 12 тысяч депутатов в местные Советы и 110 – в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Досрочное голосование начнется уже завтра, 20 февраля. Избиратели, у которых не получится прийти в воскресенье на участок, могут сделать свой выбор с 20 по 24 февраля с 12 до 19 часов. В единый день голосования – с 8 утра и до 8 часов вечера.