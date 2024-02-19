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20 февраля в Беларуси стартует досрочное голосование

19 февраля 2024 11:50
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Единый день голосования. Эта неделя станет заключительной в важной политической кампании. В Беларуси предстоит выбрать более 12 тысяч депутатов в местные Советы и 110 – в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 февраля в Беларуси стартует досрочное голосование-1

Досрочное голосование начнется уже завтра, 20 февраля. Избиратели, у которых не получится прийти в воскресенье на участок, могут сделать свой выбор с 20 по 24 февраля с 12 до 19 часов. В единый день голосования – с 8 утра и до 8 часов вечера.

20 февраля в Беларуси стартует досрочное голосование-4

В целом по стране организовано 5 411 участков для голосования. Все они уже сейчас взяты под охрану. За день до начала досрочного голосования милиция перешла на усиленный режим несения службы. Ставится задача обеспечить общественный порядок. Для этого все силы и средства МВД приведены в готовность.

# Выборы в Беларуси # общество

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