20 февраля в Беларуси стартует досрочное голосование

Единый день голосования. Эта неделя станет заключительной в важной политической кампании. В Беларуси предстоит выбрать более 12 тысяч депутатов в местные Советы и 110 – в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Единый день голосования. Эта неделя станет заключительной в важной политической кампании. В Беларуси предстоит выбрать более 12 тысяч депутатов в местные Советы и 110 – в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Досрочное голосование начнется уже завтра, 20 февраля. Избиратели, у которых не получится прийти в воскресенье на участок, могут сделать свой выбор с 20 по 24 февраля с 12 до 19 часов. В единый день голосования – с 8 утра и до 8 часов вечера.
В целом по стране организовано 5 411 участков для голосования. Все они уже сейчас взяты под охрану. За день до начала досрочного голосования милиция перешла на усиленный режим несения службы. Ставится задача обеспечить общественный порядок. Для этого все силы и средства МВД приведены в готовность.