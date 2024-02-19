В Беларуси сократилось число преступлений экстремистской направленности

Уровень преступности в Беларуси – минимальный за последние 5 лет. Об этом рассказал генеральный прокурор, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сократилось и число преступлений экстремистской направленности. В прошлом году в суды было направлено более тысячи таких дел. В отношении организаторов и участников деструктивных структур, скрывающихся за пределами страны, ведется специальное производство.

В общей сложности беглым в качестве наказания присудили более 420 лет лишения свободы. Генпрокурор также напомнил, что в Беларуси имеется правовой механизм, который позволяет ставшим на правильный путь жить на Родине. В комиссию для желающих вернуться в этом году поступило уже 12 заявлений.