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Проблемы в отрасли есть. Работу транспортного комплекса Беларуси в условиях санкций обсудят с Президентом

12 сентября 2022 08:04
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Новости Беларуси. О работе транспортного комплекса Беларуси в условиях санкций сегодня, 12 сентября, будут говорить во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы в отрасли есть. Работу транспортного комплекса Беларуси в условиях санкций обсудят с Президентом-1

Во время недавнего большого Совмина на этой теме Александр Лукашенко останавливался отдельно. Проблемы в отрасли есть. Сегодня главе государства доложат о путях их решения. Как сообщает «Пул Первого», с предложениями выступят вице-премьер, профильный министр, начальник железной дороги, директор «Белавиа» и не только.

# Транспорт Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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