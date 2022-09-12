Проблемы в отрасли есть. Работу транспортного комплекса Беларуси в условиях санкций обсудят с Президентом

Новости Беларуси. О работе транспортного комплекса Беларуси в условиях санкций сегодня, 12 сентября, будут говорить во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время недавнего большого Совмина на этой теме Александр Лукашенко останавливался отдельно. Проблемы в отрасли есть. Сегодня главе государства доложат о путях их решения. Как сообщает «Пул Первого», с предложениями выступят вице-премьер, профильный министр, начальник железной дороги, директор «Белавиа» и не только.