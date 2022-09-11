Самые яркие моменты Дня города. Как Минск отпраздновал своё 955-летие?

Новости Беларуси. Безусловно, в Минске было время и для отдыха, и для праздника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не все же о делах.

10 сентября центр города выглядел примерно так: байкеры, рыцари, спортсмены, артисты. Даже Минский зоопарк и ботанический сад присоединились к общему веселью. У стен Троицкого предместья наш телеканал развернул выездную студию и работал целый день в прямом эфире. В гости заглядывали известные минчане, в режиме онлайн команда СТВ провела и народную зарядку, и даже регистрацию брака. То есть праздновали все без исключения. Даже слегка нелетная погода не испортила общее настроение. А завершился День города красочным салютом.

Самые яркие моменты праздника в видеоматериале.

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